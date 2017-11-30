Cặp kè với đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen dã man tại phòng trọ

Đời sống 30/11/2017 17:12

Vì hành vi phá hoại gia đình người khác, cô gái được cho là bồ nhí bị đánh ghen dã man ngay tại phòng trọ.

Mới đây, clip ngắn ghi lại cảnh cô gái trẻ bị đánh ghen dã man do cặp kè với chồng người khác thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo thông tin từ người đăng, cô gái tên L. (sinh năm 1999, quê ở Tuyên Quang) hiện đang làm bảo vệ tại một công ty thuộc Làng Thượng (Bắc Ninh).

Cặp kè với đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen dã man tại phòng trọ - Ảnh 1
Nạn nhân bị đánh ghen dã man chỉ biết ôm mặt chịu trận - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô gái được cho là bồ nhí bị túm tóc, đạp vào mặt vô cùng dã man. Nạn nhân chỉ biết ôm mặt chịu trận và xin lỗi rối rít. Đoạn cuối clip cho thấy một người đàn ông lớn tuổi tự xưng là chủ nhà trọ đứng ra can ngăn sự việc.

Cặp kè với đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen dã man tại phòng trọ - Ảnh 2
Người đàn ông lớn tuổi đứng ra can ngăn vụ đánh ghen nhằm giải cứu nạn nhân - Ảnh cắt từ clip

Cặp kè với đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen dã man tại phòng trọ - Ảnh 3
Nạn nhân bị túm tóc đánh ghen ngay tại phòng trọ - Ảnh: Facebook

Cặp kè với đàn ông có vợ, cô gái trẻ bị đánh ghen dã man tại phòng trọ - Ảnh 4
Cô gái trẻ xin lỗi rối rít vợ nhân tình - Ảnh: Facebook

Cộng đồng mạng chia sẻ clip nhanh chóng mặt và để lại nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh ý kiến lên án "con giáp thứ 13" phá hoại gia đình người khác, một số ý kiến cho rằng đánh ghen là hành động thừa thãi khi người đàn ông đã thay lòng đổi dạ, thậm chí có thể vướng vào lao lý vì vi phạm pháp luật.

"Hàng ngày trên mạng có biết bao vụ đánh ghen mà vẫn không chừa hay sao? Mình ủng hộ hành động của cô vợ, phải ở trong hoàn cảnh bất lực khi chồng đi ngoại tình mới hiểu được", M.T. bức xúc.

"Đánh đập người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu cô gái bị thương hay gì đó thì mấy người đi đánh ghen sẽ phải chịu tội. Mình không ủng hộ hành vi cướp chồng người khác, tuy nhiên với người đàn ông đã hết tình cảm thì người phụ nữ dù có đánh ghen bao nhiêu lần vẫn không cứu vãn được gì đâu", N.M. chia sẻ.

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