Mới đây, clip ngắn ghi lại cảnh cô gái trẻ bị đánh ghen dã man do cặp kè với chồng người khác thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo thông tin từ người đăng, cô gái tên L. (sinh năm 1999, quê ở Tuyên Quang) hiện đang làm bảo vệ tại một công ty thuộc Làng Thượng (Bắc Ninh).

Theo hình ảnh trong clip, cô gái được cho là bồ nhí bị túm tóc, đạp vào mặt vô cùng dã man. Nạn nhân chỉ biết ôm mặt chịu trận và xin lỗi rối rít. Đoạn cuối clip cho thấy một người đàn ông lớn tuổi tự xưng là chủ nhà trọ đứng ra can ngăn sự việc.

Cộng đồng mạng chia sẻ clip nhanh chóng mặt và để lại nhiều bình luận trái chiều. Bên cạnh ý kiến lên án "con giáp thứ 13" phá hoại gia đình người khác, một số ý kiến cho rằng đánh ghen là hành động thừa thãi khi người đàn ông đã thay lòng đổi dạ, thậm chí có thể vướng vào lao lý vì vi phạm pháp luật.

"Hàng ngày trên mạng có biết bao vụ đánh ghen mà vẫn không chừa hay sao? Mình ủng hộ hành động của cô vợ, phải ở trong hoàn cảnh bất lực khi chồng đi ngoại tình mới hiểu được", M.T. bức xúc.

"Đánh đập người khác là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu cô gái bị thương hay gì đó thì mấy người đi đánh ghen sẽ phải chịu tội. Mình không ủng hộ hành vi cướp chồng người khác, tuy nhiên với người đàn ông đã hết tình cảm thì người phụ nữ dù có đánh ghen bao nhiêu lần vẫn không cứu vãn được gì đâu", N.M. chia sẻ.