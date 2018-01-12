Mới đây, cư dân mạng xôn xao với clip thai phụ bắt quả tang chồng sắp cưới đang hú hí trong nhà nghỉ với nhân tình liền lao vào đánh ghen không thương tiếc. Đi cùng với thai phụ trẻ là người bạn thân, cả hai xông thẳng vào phòng bắt gian đúng lúc cặp nam nữ đang "vui vẻ".

Mirror đăng tải, thai phụ trẻ tên Lu, chồng sắp cưới của cô là Yang Junfeng, cả hai đều là người Trung Quốc. Theo hình ảnh trong clip, Lu đi thẳng vào phòng và tát liên tiếp vào mặt tên hôn phu bội bạc. Trong khi đó cô nhân tình ngồi yên trên giường chịu trận không nói tiếng nào. Một lúc sau, nhân lúc Lu đang chửi mắng Yang, cô bồ nhí thừa cơ bỏ trốn liền bị thai phụ tát thẳng vào mặt và xông vào hành hung.

Trái với thái độ cam chịu lúc nãy, Yang nhảy vào bênh vực bồ nhí khiến Lu ngã lăn ra giường, đồng thời yêu cầu cô hãy để nhân tình của anh được yên.

Bắt quả tang chồng sắp cưới "vui vẻ" với nhân tình trong nhà nghỉ, thai phụ 4 tháng lao vào đánh ghen không thương tiếc - Ảnh cắt từ clip

Đặc biệt, chỉ 2 tiếng trước khi bị bắt quả tang lên giường với người khác, Yang đã cầu hôn Lu - người đang mang trong mình giọt máu của anh ta bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 90 ngàn nhân dân tệ (khoảng 317 triệu đồng).

Sau khi phát hiện mình bị phản bội, Lu tuyên bố sẽ bỏ đứa bé trong bụng và hủy hôn với gã đàn ông bội bạc, không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Đồng thời, cô đăng tải clip lên mạng xã hội kèm lời trách cứ: "Tôi yêu anh và cùng anh trải qua những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống. Cuối cùng anh trả ơn tôi thế này đây. Mới 8 giờ sáng anh mua nhẫn kim cương cầu hôn tôi, đến 10 giờ anh lại hú hí trên giường với cô ta".

Ngoài ra, Lu còn tiết lộ cô nhân tình kia cũng đã có bạn trai, hy vọng anh ta hãy xem video này để biết rõ bộ mặt thật của người yêu mình.

Clip đánh ghen nhận được vô số ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng Trung Quốc: "Cô ấy bỏ anh ta là đúng nhưng có lẽ nên suy nghĩ lại về cái thai trong bụng", "Cô ấy không nên bỏ đi đứa trẻ, nó không có lỗi gì cả", "Đây cũng là bài học cho các chị em, tặng đồ đắt tiền không có nghĩa anh ta yêu bạn thật lòng".