Vợ kéo người đánh ghen lột đồ, đạp giày cao gót lên bụng bầu của bồ nhí

Thế giới 04/01/2018 15:01

Mặc nhân tình gào khóc xin tha vì đang mang thai, người vợ vẫn đạp giày cao gót lên bụng bầu tình địch vô cùng dã man. Clip đánh ghen thu hút sự quan tâm của dư luận và tạo ra luồng ý kiến trái chiều.

Clip: Cô gái trẻ bị đánh ghen dã man ngay trên đường

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với clip ghi lại cảnh đánh ghen hội đồng ngay trên phố. Theo camera của người đi đường, cô gái trẻ bị nhóm 5 người đánh đập vô cùng dã man. Sau khi tát cô liên tiếp, nhóm người này lại ra sức lột quần áo của cô gái trẻ. Đáng chú ý, người phụ nữ được cho là vợ của người đàn ông mà cô gái này cặp kè còn giẫm cả giày cao gót lên bụng nạn nhân.

Vợ kéo người đánh ghen lột đồ, đạp giày cao gót lên bụng bầu của bồ nhí - Ảnh 1
Bồ nhí bị vợ đạp giày cao gót liên tiếp lên bụng - Ảnh cắt từ clip

Quá đau đớn, cô nhân tình hét lên: "Tôi đang có thai. Cứu tôi với!" nhưng bà vợ vẫn không chịu buông tha. Sau khi chống cự quyết liệt, cô gái trẻ bị lột sạch váy, áo ngực và cả quần lót. Trong khi đồng bọn giữ chặt chân tay bồ nhí, người vợ đạp liên tiếp vào bụng cô.

Hình ảnh cuối đoạn clip cho thấy, sau thời gian bị tấn công, cô nhân tình bị chảy máu ở miệng. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại Trung Quốc.

Bồ nhí bị đánh ghen lột đồ giữa phố thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh cắt từ clip

Đoạn clip sau khi đăng tải lên các phương tiện truyền thông đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng và tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Một số ý kiến ủng hộ hành vi đánh ghen của bà vợ như: "Cặp kè với chồng người khác bị đánh là đáng!", "Phải như vậy thì 'tiểu tam' mới thôi phá hoại gia đình người khác", "Hình phạt thích đáng cho tụi cướp chồng"...

Tuy nhiên, hầu hết mọi người lại phản đối kịch liệt hành động dã man này, nhất là khi cô gái kia có thể đang mang thai thật. "Có lẽ cô gái kia giật chồng người ta thật, nhưng không thể vì thế mà xâm hại thân thể và làm nhục người ta như vậy. Hành vi đánh ghen này là vi phạm pháp luật", "Nếu nhóm người này đánh cô gái kia sảy thai thì chắc chắn phải ngồi tù. Vì chồng ngoại tình mà phải trả giá đắt liệu có đáng không?", 2 bình luận nhận được nhiều đồng thuận nhất từ cư dân mạng. 

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