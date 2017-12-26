Vụ việc mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu xảy ra ngày hôm qua (25/12) tại cổng làng Hậu Dưỡng, Kim Chung, Đông Anh (Hà Nội) đang thu hút sự chú ý của dân mạng. Theo người đăng tải clip, bắt quả tang con trai đi với nhân tình mẹ chồng liền xông vào túm tóc, tát tới tấp "con giáp thứ 13" để xả giận hộ con dâu. "Mẹ chồng của năm" này khiến chị em phụ nữ cực thích thú, thậm chí ước ao có được bà mẹ như vậy.

Theo hình ảnh trong clip, cô gái áo vàng được cho là kẻ thứ ba bị người phụ nữ lớn tuổi túm tóc chửi bới, đánh đập ngay trên đường. Trong khi đó, người đàn ông đi cùng ra sức can ngăn và năn nỉ mẹ dừng tay. Rất đông người tụ tập hai bên đường theo dõi sự việc và bàn tán rôm rả.

Số đông tỏ ra khá hả hê trước hành động xử lý tình địch hộ con dâu của người mẹ chồng. Một số khác lại cảm thấy chuyện gia đình nên giải quyết nội bộ, không nên đánh nhau giữa đường gây phản cảm và mất trật tự công cộng.

Cư dân mạng bàn tán rôm rả về vụ việc mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu - Ảnh: Facebook

Chị em phụ nữ ao ước có được mẹ chồng tâm lý và thương con dâu như vậy - Ảnh: Facebook

"Đây chính xác là 'mẹ chồng của năm' rồi. Thông thường dù con trai có tệ thế nào, mẹ chồng vẫn khuyên con dâu nhẫn nhịn, chịu đựng chứ không bênh vực ra mặt thế này", M.H. bình luận.

"Nhìn bà mẹ chồng túm tóc chửi bới 'tiểu tam' mà hả dạ ghê. Người đàn ông kia cũng chỉ biết năn nỉ cầu xin mẹ nương tay, chứ nếu là vợ đi đánh ghen chắc bị đánh lại rồi", N.A. bày tỏ.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra trường hợp mẹ chồng đánh ghen hộ con dâu. Giữa tháng 11/2017, mạng xã hội xôn xao với clip cụ bà 70 tuổi bắt quả tang con trai chở bồ nhí đi nhà nghỉ liền kéo người đến dạy cho kẻ thứ ba một bài học. Quá bức xúc trước việc con trai ngang nhiên công khai mối quan hệ bất chính, thường xuyên bắt nạt vợ, cộng thêm cô bồ nhí quá ngông nghênh khiến cụ bà dù tuổi cao sức yếu cũng không thể bỏ qua. Được biết, sự việc xảy ra tại Hàm Yên (Tuyên Quang).