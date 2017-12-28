Nữ nhân viên y tế cầm dao đi đánh ghen, chặt cụt ngón tay 'tình địch'

Xã hội 28/12/2017 06:31

Do ghen tuông, nữ nhân viên y tế cầm dao đến nhà hành hung "tình địch" khiến nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng cụt một phần ngón tay cái.

Chiều qua (27/12), ông Phan Đình Phùng - Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nhân viên y tế trường học cầm dao hành hung người khác do mâu thuẫn ghen tuông.

Theo đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 11/12/2017, chị P.T.N. (31 tuổi, trú tại xã Hương Giang) đã mang dao xông vào nhà chị P.T.T. (36 tuổi, trú cùng xã) chửi bới, đe dọa và xúc phạm danh dự nhân phẩm chị T. Được biết, chị N. là nhân viên y tế của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Hương Khê. 

Nữ nhân viên y tế cầm dao đi đánh ghen, chặt cụt ngón tay 'tình địch' - Ảnh 1
Nơi xảy ra vụ đánh ghen ầm ĩ - Ảnh: Người Lao Động

Sau đó, hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, con dao trên tay chị N. khiến chị T. bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Một số hàng xóm cho biết, theo nội dung cuộc cãi vã giữa hai người thì chị N. đến đánh ghen do nghi ngờ chồng mình quan hệ bất chính với chị T.

Có mặt lúc xảy ra sự việc vì đến nhà chị T. mua hàng, bà Trần Thị C. (ngụ cùng xã) cho biết lúc tới nơi đã thấy hai người phụ nữ đánh chửi nhau dữ dội. Chị N. còn cầm dao hành hung "tình địch". Thấy vậy, bà C. và một số hàng xóm vào can ngăn, đoạt được con dao vứt ra đường. Sau đó chị T. đã được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng cụt một phần ngón tay cái, gãy đốt ngón tay út bàn tay trái cùng đa chấn thương phần mềm trên người. 

Nhận được tin báo, Công an xã lập tức xuống hiện trường lập biên bản, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện tại, nạn nhân đã ra viện về nhà tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trao đổi với Người Lao Động, anh N.T.H. (chồng chị T.) tỏ thái độ rất bức xúc. Anh cho biết lúc xảy ra sự việc mình đang đi làm ăn xa tận miền Nam. Anh đã lập tức bắt xe về nhà khi nghe hàng xóm báo tin. Sau khi nghe mọi người và vợ tường thuật lại sự việc, anh rất bức xúc trước hành vi côn đồ của chị N. "Hiện gia đình chúng tôi đã yêu cầu cơ quan Công an, ngành giáo dục vào cuộc điều tra làm rõ, để trả lại danh dự cho vợ và gia đình tôi", anh H. nói.

Cô Nguyễn Thị T.H. - Hiệu trưởng trường chị N. công tác và ông Trần Đình Hùng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời cũng đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân. Nếu chị N. thực sự có những hành động như trên, phía nhà trường và phòng giáo dục sẽ tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Bắt quả tang con trai ngoại tình, mẹ chồng xông vào đánh ghen hộ con dâu

Bắt quả tang con trai ngoại tình, mẹ chồng xông vào đánh ghen hộ con dâu

Cộng đồng mạng đang bàn tán rôm rả vụ mẹ chồng ra tay đánh ghen hộ con dâu khi bắt gặp con trai đi với nhân tình xảy ra hôm qua. Thậm chí nhiều người còn nói vui rằng đây đích thị là 'mẹ chồng của năm'.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh ghen đánh ghen bằng dao cầm dao đi đánh ghen tình địch đánh ghen dã man

TIN MỚI NHẤT

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 19 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 1 giờ 19 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 2 giờ 19 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày