Do ghen tuông, nữ nhân viên y tế cầm dao đến nhà hành hung "tình địch" khiến nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng cụt một phần ngón tay cái.

Chiều qua (27/12), ông Phan Đình Phùng - Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nhân viên y tế trường học cầm dao hành hung người khác do mâu thuẫn ghen tuông. Theo đó, khoảng 16 giờ 40 phút ngày 11/12/2017, chị P.T.N. (31 tuổi, trú tại xã Hương Giang) đã mang dao xông vào nhà chị P.T.T. (36 tuổi, trú cùng xã) chửi bới, đe dọa và xúc phạm danh dự nhân phẩm chị T. Được biết, chị N. là nhân viên y tế của một trường tiểu học trên địa bàn huyện Hương Khê.

Nơi xảy ra vụ đánh ghen ầm ĩ - Ảnh: Người Lao Động Sau đó, hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, con dao trên tay chị N. khiến chị T. bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Một số hàng xóm cho biết, theo nội dung cuộc cãi vã giữa hai người thì chị N. đến đánh ghen do nghi ngờ chồng mình quan hệ bất chính với chị T. Có mặt lúc xảy ra sự việc vì đến nhà chị T. mua hàng, bà Trần Thị C. (ngụ cùng xã) cho biết lúc tới nơi đã thấy hai người phụ nữ đánh chửi nhau dữ dội. Chị N. còn cầm dao hành hung "tình địch". Thấy vậy, bà C. và một số hàng xóm vào can ngăn, đoạt được con dao vứt ra đường. Sau đó chị T. đã được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng cụt một phần ngón tay cái, gãy đốt ngón tay út bàn tay trái cùng đa chấn thương phần mềm trên người.

Nhận được tin báo, Công an xã lập tức xuống hiện trường lập biên bản, lấy lời khai các nhân chứng. Hiện tại, nạn nhân đã ra viện về nhà tiếp tục theo dõi và điều trị. Trao đổi với Người Lao Động, anh N.T.H. (chồng chị T.) tỏ thái độ rất bức xúc. Anh cho biết lúc xảy ra sự việc mình đang đi làm ăn xa tận miền Nam. Anh đã lập tức bắt xe về nhà khi nghe hàng xóm báo tin. Sau khi nghe mọi người và vợ tường thuật lại sự việc, anh rất bức xúc trước hành vi côn đồ của chị N. "Hiện gia đình chúng tôi đã yêu cầu cơ quan Công an, ngành giáo dục vào cuộc điều tra làm rõ, để trả lại danh dự cho vợ và gia đình tôi", anh H. nói. Cô Nguyễn Thị T.H. - Hiệu trưởng trường chị N. công tác và ông Trần Đình Hùng - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê cho biết đã nắm được thông tin về vụ việc, đồng thời cũng đã nhận được đơn của gia đình nạn nhân. Nếu chị N. thực sự có những hành động như trên, phía nhà trường và phòng giáo dục sẽ tiến hành xử lý kỷ luật nghiêm minh theo đúng quy định. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân.

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