Chiều qua (27/12), ông Phan Đình Phùng - Chủ tịch UBND xã Hương Giang, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc nhân viên y tế trường học cầm dao hành hung người khác do mâu thuẫn ghen tuông.

Nơi xảy ra vụ đánh ghen ầm ĩ - Ảnh: Người Lao Động

Sau đó, hai bên đã xảy ra xô xát. Trong lúc giằng co, con dao trên tay chị N. khiến chị T. bị thương, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Một số hàng xóm cho biết, theo nội dung cuộc cãi vã giữa hai người thì chị N. đến đánh ghen do nghi ngờ chồng mình quan hệ bất chính với chị T.

Có mặt lúc xảy ra sự việc vì đến nhà chị T. mua hàng, bà Trần Thị C. (ngụ cùng xã) cho biết lúc tới nơi đã thấy hai người phụ nữ đánh chửi nhau dữ dội. Chị N. còn cầm dao hành hung "tình địch". Thấy vậy, bà C. và một số hàng xóm vào can ngăn, đoạt được con dao vứt ra đường. Sau đó chị T. đã được người nhà đưa đi cấp cứu trong tình trạng cụt một phần ngón tay cái, gãy đốt ngón tay út bàn tay trái cùng đa chấn thương phần mềm trên người.