Bắc Ninh: Bắt quả tang vợ ngồi taxi với trai lạ, chồng túm tóc đánh ghen giữa đường

Xã hội 10/01/2018 12:56

Bắt quả tang vợ đi cùng trai lạ, người chồng túm tóc đánh dã man rồi mắng chửi thậm tệ: 'Con mày đang ốm ở nhà kia kìa. Mày đi làm thế này à, mày đi bồ bịch thế này à'.

Cách đây ít phút, mạng xã hội xôn xao với clip chồng đánh ghen vợ xảy ra tại Bắc Ninh. Theo người đăng tải sự việc, người đàn ông bắt gặp vợ mình đang ôm ấp trai lạ trên taxi nên nhào tới chửi bới, túm tóc đánh đập gây náo loạn một góc đường.

Bắc Ninh: Bắt quả tang vợ ngồi taxi với trai lạ, chồng túm tóc đánh ghen giữa đường - Ảnh 1
Chồng túm tóc đánh ghen vợ giữa đường vì bắt quả tang ôm trai lạ trên taxi - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh trong clip cho thấy, người đàn ông được cho là chồng lao tới chặn xe taxi rồi túm tóc lôi vợ ra ngoài và chửi bới lớn tiếng: "Con mày đang ốm ở nhà kia kìa. Mày đi làm thế này à, mày đi bồ bịch thế này à. Đi về nhà rồi giải quyết, hôm nay thì đừng chối".

Tuy nhiên, người phụ nữ cố phân trần với người dân hai bên đường "Đừng có nghe nó, tao không về mày đừng có vu khống", còn người chồng vẫn dứt khoát không chịu buông tay.

Thấy căng thẳng, người đàn ông nước ngoài đi cùng cô vợ cố can ngăn nhưng người chồng gạt tay ra "Đây là vợ tao, có cần tao mang sổ hộ khẩu với giấy kết hôn lên cho xem không?" rồi túm tóc vợ lôi khỏi xe taxi.

Bắc Ninh: Bắt quả tang vợ ngồi taxi với trai lạ, chồng túm tóc đánh ghen giữa đường - Ảnh 2
Dù người phụ nữ nhất quyết phủ nhận, anh chồng vẫn túm tóc đánh dã man vì cho rằng vợ bỏ con ốm ở nhà, đi chơi với nhân tình - Ảnh cắt từ clip

Đáp trả lại những lời mắng chửi của người đàn ông, cô vợ một mực khẳng định người này bị nghiện, xin mọi người tin và mọi thứ anh ta nói đều không phải sự thật.

Hai người đôi co với nhau khá lâu khiến một góc đường trở nên ồn ào, người dân tụ tập theo dõi sự việc khá đông. Người chồng bắt vợ về nhà giải quyết, còn cô vợ đề nghị ra quán nước nói chuyện. Cuối cùng chẳng ai nhường ai khiến người đàn ông càng chửi bới dữ dội hơn, "Nói chuyện gì, nó làm gì còn lòng tự trọng đâu. Bỏ con trai ốm ở nhà để đi bồ bịch. Tao vô tình đi qua nên tao gặp thôi biết chưa, tao không đi qua thì không biết chúng mày đang ôm ấp như này".

Bắc Ninh: Bắt quả tang vợ ngồi taxi với trai lạ, chồng túm tóc đánh ghen giữa đường - Ảnh 3
Mặc người đàn ông đi cùng vợ can ngăn, anh chồng dứt khoát không buông tay, tiếp tục túm tóc mắng chửi vợ - Ảnh cắt từ clip

Sợ có chuyện không hay xảy ra, một người dân tiến đến can thiệp, đề nghị người chồng buông tay để giải quyết nhưng anh nhất định không chịu vì sợ vợ bỏ trốn, "Chúng nó bênh mày đây này, mày có thấy sung sướng không. Bao ngày tháng tao để mày yên rồi. Mày mới đi khỏi nhà bao nhiêu ngày mà mày đã thế này. Chưa bỏ nhau, chưa li dị thì mày vẫn là vợ tao mày biết chưa?".

Tuy nhiên, người phụ nữ vẫn khẳng định mình bị vu khống và không hề quen nhau. Sau đó, một số người chứng kiến vụ việc đã đề nghị gọi công an đến giải quyết.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng bình luận và chia sẻ clip cực nhiệt tình. "Chuyện trong gia đình hãy đóng cửa bảo nhau, không nên lôi ra giữa đường để thiên hạ cười chê. Còn cô vợ, bỏ con ốm ở nhà để đi với người đàn ông khác thật không thể chấp nhận được", A.T. bình luận.

"Chuyện nhà người ta, mình không rõ nên không thể bình luận. Anh chồng chửi bới và 'vạch áo cho người xem lưng' chắc cũng không thoải mái gì đâu. Nếu không thể ở với nhau thì nên ra tòa ly hôn, không được vụng trộm rồi đánh chửi nhau thế này, người khổ chỉ có con cái mà thôi", P.D. bày tỏ.

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