Vợ đăng ảnh đi chơi với chồng lên Facebook liền bị bồ nhí ghen ngược khiến hội chị em giận 'sôi máu', nhiệt tình hiến kế đáp trả sao cho... ngầu.
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Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về vụ việc bồ nhí ghen ngược, gửi cho vợ ảnh đi du lịch với chồng để chọc tức. Người đăng tải sự việc cho biết, cô vợ đi chơi với chồng nên chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi đăng lên Facebook cá nhân. Không ngờ điều này làm "phật lòng" bồ nhí, người này lập tức tung loạt hình tình cảm với người chồng vào phần bình luận để "dằn mặt" vợ nhân tình.
Sự việc khiến hội chị em giận "sôi máu" và bàn luận cực rôm rả. Thông thường, kẻ thứ ba phải sợ sệt, giấu diếm mối quan hệ, đằng này lại ngang nhiên thách thức vợ chính chuyên chẳng chút kiêng nể. Mọi người thi nhau hiến kế cho cô vợ trả lời thế nào cho... ngầu để đáp trả "con giáp thứ 13".
"Phải chăng chuyện ngoại tình quá phổ biến nên các cô gái phá hoại gia đình người khác chẳng biết kiêng nể gì nữa? Thiết nghĩ pháp luật phải phạt nặng để răn đe, làm gương cho người khác", Anh Đào bình luận.
"Chính vì những trường hợp này mà khi xem mấy clip đánh ghen chẳng thương nổi. Phá hoại gia đình người khác là hành vi không thể chấp nhận được", Ngọc Hà bức xúc.
"Chị vợ không nên đánh ghen làm gì cho tốn sức, lại vi phạm pháp luật. Chỉ cần nhìn thái độ anh chồng tươi rói khi đi với bồ cũng đủ hiểu phải làm gì rồi. Bỏ đi để xây dựng cuộc sống mới tốt hơn nhé chị", nickname Xumi bày tỏ.