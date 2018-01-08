Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao bàn tán về vụ việc bồ nhí ghen ngược, gửi cho vợ ảnh đi du lịch với chồng để chọc tức. Người đăng tải sự việc cho biết, cô vợ đi chơi với chồng nên chụp vài tấm ảnh kỷ niệm rồi đăng lên Facebook cá nhân. Không ngờ điều này làm "phật lòng" bồ nhí, người này lập tức tung loạt hình tình cảm với người chồng vào phần bình luận để "dằn mặt" vợ nhân tình.

Vợ đăng ảnh đi chơi với chồng lên Facebook cá nhân - Ảnh: FBNV

Cô bồ lập tức tung ảnh du lịch với người chồng để "dằn mặt" vợ - Ảnh: Facebook

Sự việc khiến hội chị em giận "sôi máu" và bàn luận cực rôm rả. Thông thường, kẻ thứ ba phải sợ sệt, giấu diếm mối quan hệ, đằng này lại ngang nhiên thách thức vợ chính chuyên chẳng chút kiêng nể. Mọi người thi nhau hiến kế cho cô vợ trả lời thế nào cho... ngầu để đáp trả "con giáp thứ 13".