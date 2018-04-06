Người phụ nữ suốt ngày bị chồng đánh đập không tiếc tay nên muốn ly hôn. Tuy nhiên, bố mẹ ruột lại không đồng ý cho chị quay về vì sợ mang tiếng có con gái bỏ chồng.

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước câu chuyện buồn của một mẹ bỉm sữa mới sinh con được 11 tháng, người chồng thì suốt ngày cờ bạc rượu chè rồi về đánh đập vợ. Đáng buồn hơn là, người phụ nữ muốn ly hôn để về nhà ngoại sống nhưng cha mẹ chị không chấp nhận vì xấu hổ với hàng xóm láng giềng. Tâm sự đẫm nước mắt của mẹ bỉm sữa - Ảnh: Facebook "Muốn hét thật to: 'Mẹ ơi, con muốn về nhà' nhưng không đủ can đảm. Gặp cảnh chồng đánh vợ không bao giờ nghĩ lại rơi vào chính mình. Dồn hết sức đấm đạp tát ngay khi vợ ôm con, em cứ ngỡ chỉ là trên mạng. Cái cảnh đàn bà bị vùi dập thanh xuân bởi thằng hèn mạt và dựa dẫm, chỉ giỏi cờ bạc, lô đề, rượu chè rồi đòi hỏi vợ phải chịu đựng. Ai cho em xin ít động lực để chịu đựng. Em không công việc, con thì còn nhỏ, bố mẹ không cho về. Giờ em phải làm sao? Ai hoàn cảnh giống em mà tự nuôi con không? Bắt đầu từ đâu bây giờ?", lời tâm sự của N.T.T.N. (23 tuổi) khiến nhiều người rơi nước mắt.

Dân mạng đưa ra lời khuyên cho chị N. - Ảnh: Facebook N. tâm sự, trước khi tiến tới hôn nhân, chị và chồng đã có 4 năm tìm hiểu. Trong lúc yêu, chị từng bị anh đánh nhưng vì yêu, lại tha thứ và nghĩ sự hy sinh của mình sẽ cảm hóa được anh. Không ngờ, bản chất anh không hề thay đổi. Khi chị góp ý, anh thẳng thừng trả lời "không ở được thì cứ việc ly dị". Tuy nhiên, bố mẹ ruột của chị N. lại không đồng ý cho con quay về vì sợ mang tiếng có con gái bỏ chồng. Hầu hết đều tỏ ra bức xúc với người chồng vũ phu, bài bạc - Ảnh: Facebook Quá bức xúc, tài khoản H.V.H. đưa ra lời khuyên: "Ba mẹ không cho về thì ra ngoài tìm việc, thuê nhà hai mẹ con ở với nhau. Bước đầu khó khăn nhưng rồi trời không để cho trẻ con chết đói đâu em, có lối thoát hết đừng lo mạnh mẽ lên".

Vì không muốn bố mẹ buồn lòng và con phải khổ, chị N. đành chấp nhận cảnh bạo hành gia đình - Ảnh: Facebook Đáp lại bằng giọng buồn rầu, chị N. cho biết hiện tại mình không có một đồng tiền tiết kiệm nào vì con mới 11 tháng nên không đi làm được. Chị tốt nghiệp trung cấp Dược nhưng xin việc rất khó vì chỗ nào cũng đòi 2 năm kinh nghiệm. Tiền lương học việc cũng không đủ chi trả xăng xe, chưa nói đến lo cho cuộc sống của hai mẹ con. "Con mình bây giờ mới 11 tháng tuổi, chắc mình phải cố cam chịu thêm một thời gian nữa để con lớn rồi mình mới tính tiếp được. Bây giờ mình nghĩ mình chỉ biết cam chịu thì con mới không khổ thôi", chị N. trải lòng.

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