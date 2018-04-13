Phát hiện chồng ngoại tình trong quán karaoke, vợ lấy gạch tự đập vào đầu bê bết máu

Xã hội 13/04/2018 18:16

Cuộc giằng co diễn ra khá gay cấn gây ồn ào cả một góc đường, nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc và bàn luận rôm rả.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi bệt xuống vệ đường khóc lóc, tự lấy gạch đập vào đầu mình do nghi ngờ chồng ngoại tình trong quán karaoke. 

Phát hiện chồng ngoại tình trong quán karaoke, vợ lấy gạch tự đập vào đầu bê bết máu - Ảnh 1
Sự việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung do trang Fanpage đăng đoạn clip chia sẻ, sự việc xảy ra tại phố Nguyễn Khang (Hà Nội) vào tối ngày 12/4. Người vợ phát hiện chồng mình đang ở cùng nhân tình trong quán karaoke nên cầm gạch "đả thương" chồng để dằn mặt. Trong lúc mất bình tĩnh, người vợ lấy gạch tự đập vào đầu mình khiến máu chảy bê bết, ướt cả hai chân. Vụ việc khiến người đi đường vừa sợ hãi vừa tò mò.

Phát hiện chồng ngoại tình trong quán karaoke, vợ lấy gạch tự đập vào đầu bê bết máu - Ảnh 2
Vợ lấy gạch tự đập vào đầu mình để 'dằn mặt' chồng ngoại tình - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip, cô vợ mặc áo đỏ thể hiện nhiều hành động tiêu cực như khóc lóc, vùng vằng, ngồi bệt xuống đường trong khi người đàn ông được cho là chồng cô liên tục can ngăn, ôm chặt để tránh cho vợ khỏi làm liều. Cuộc giằng co diễn ra khá gay cấn gây ồn ào cả một góc đường, nhiều người hiếu kỳ đứng theo dõi sự việc và bàn luận rôm rả.

Phát hiện chồng ngoại tình trong quán karaoke, vợ lấy gạch tự đập vào đầu bê bết máu - Ảnh 3
Cặp vợ chồng giằng co nhau khá lâu giữa phố đông người - Ảnh cắt từ clip

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, sự việc thu hút đông đảo sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều vô cùng cảm thông với hoàn cảnh của chị vợ, bên cạnh đó có ý kiến cho rằng chuyện riêng tư nên về nhà giải quyết, không nên "vạch áo cho người xem lưng".

"Là phụ nữ đã phải chịu trăm điều thiệt thòi, nay lại còn phải giày vò bản thân vì người chồng thiếu chung thủy nữa. Xem clip mà thương chị quá", Ngọc Anh bình luận.

"Phụ nữ không nên tự làm khổ mình như thế. Kiếm tiền để lo cho bản thân, cha mẹ, con cái là đủ. Chồng lăng nhăng thì bỏ đi chứ cố giữ làm gì", Hải My bày tỏ.

"Dù chưa biết anh chồng có ngoại tình thật không nhưng chuyện gia đình nên 'về nhà đóng cửa bảo nhau', bù lu bù loa giữa đường thế này chỉ làm trò cười cho thiên hạ chứ không được ích lợi gì", Mạnh Trần cho biết.

Phát hiện chồng ngoại tình trong quán karaoke, vợ lấy gạch tự đập vào đầu bê bết máu - Ảnh 4
Người phụ nữ ngồi bệt xuống đường khóc lóc, còn người đàn ông liên tục can ngăn vì sợ vợ làm chuyện dại dột - Ảnh cắt từ clip
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