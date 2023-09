Sau khi đâm vợ trọng thương, cụ ông gần 90 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở gần chuồng bò.

Chiều nay (12/4), lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ trọng án chồng đâm vợ rồi tự tử khiến 2 người thương vong.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 11/4, ông Hồ Văn N. (86 tuổi, ngụ thôn 5, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và vợ là bà Nguyễn Thị M. (55 tuổi) xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc thiếu kiểm soát, ông N. dùng dao đâm vào người vợ. Bà M. ôm vết thương chạy sang hàng xóm kêu cứu và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi đâm vợ bị thương, cụ ông 86 tuổi được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở gần chuồng bò - Ảnh minh họa: Internet

Ít phút sau, người dân qua nhà tìm ông N. thì phát hiện ông tử vong trong tư thế treo cổ ở khu vực chứa rơm sát chuồng bò của gia đình.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, cơ thể ông N. không có tác động ngoại lực, nguyên nhân cái chết khả năng cao là do tự tử. Hiện sức khỏe của bà M. vẫn còn rất yếu nên cơ quan công an chưa thể tiếp cận lấy lời khai.

"Bước đầu, cơ quan công an xác định do mâu thuẫn vợ chồng nên người chồng đã dùng dao đâm vợ bị thương sau đó treo cổ tự tử", lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin cho biết.

