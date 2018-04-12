Đi chơi với bạn trai quen qua Facebook, nữ sinh cấp 2 bị hiếp dâm tập thể

Xã hội 12/04/2018 18:36

Hưng lừa em L. vào nhà nghỉ rồi dùng vũ lực ép nữ sinh quan hệ tình dục. Em L. chống cự liền bị Hưng đánh đập, khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Hôm nay (12/4), TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Trần Điền Duy (21 tuổi, quê tỉnh An Giang) và bị cáo Lê Ngọc Hưng (16 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa).

Phiên tòa được mở theo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 2 bị cáo. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận thấy bản án sơ thẩm đã xem xét toàn diện vụ án, xử đúng người, đúng tội, vụ án không nảy sinh tình tiết mới, quyết định giữ nguyên án sơ thẩm.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên y án bị cáo Trần Điền Duy 20 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em", 1 năm 6 tháng tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản", tổng hình phạt là 21 năm 6 tháng tù. 

Bị cáo Lê Ngọc Hưng lãnh y án 10 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Do thời điểm phạm tội, Hưng chưa đủ tuổi thành niên nên không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Đi chơi với bạn trai quen qua Facebook, nữ sinh cấp 2 bị hiếp dâm tập thể - Ảnh 1

Duy (áo đỏ) và Hưng tại phiên tòa - Ảnh: Người Lao Động

Theo cáo trạng, Duy và Hưng là bạn bè, quen biết nhau khi cùng tạm trú tại khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông qua mạng xã hội Facebook, Hưng làm quen với em C.T.L. (SN 2001). Sau khi làm quen, Hưng nhiều lần rủ L. đi chơi.

Tối 21/8/2016, Hưng cùng Duy và Nguyên đến đoạn đường khu vực Trường Trung học Nguyễn Thái Bình (thị xã Thuận An) ngồi uống nước. Khoảng 21 giờ, em L. gọi điện cho Hưng rủ đi chơi. Hưng và Nguyên chạy xe máy đến đón nữ sinh. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định giở trò đồi bại với cô gái nên rủ Duy thực hiện cùng.

Hưng rủ thiếu nữ đến nhà một người quen ở gần đó chơi. Sau đó, Duy mượn xe máy của Nguyên rồi chở em L. và Hưng đến một nhà nghỉ thuộc khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Để tránh thiếu nữ nghi ngờ, Hưng nói dối đây là nhà nghỉ của người quen. Sau đó, Duy mang xe máy về trả cho Nguyên, còn Hưng đưa em L. lên phòng nghỉ. Tại đây, Hưng dùng vũ lực ép L. quan hệ tình dục. Nữ sinh chống cự liền bị Hưng đánh đập, khống chế rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Đi chơi với bạn trai quen qua Facebook, nữ sinh cấp 2 bị hiếp dâm tập thể - Ảnh 2

Hai bị cáo đã nhận bản án thích đáng trước pháp luật - Ảnh: Người Lao Động

Sau khi trả xe, Duy quay lại phòng nghỉ, bàn với Hưng lấy điện thoại của em L. đi cầm đồ, lấy tiền mua ma túy. Hai thanh niên đe dọa ép thiếu nữ giao nộp điện thoại.

Sau khi sử dụng ma túy, Duy tiếp tục giở trò đồi bại với thiếu nữ. Khi nữ sinh không đồng ý, Duy hăm dọa và dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại. Thỏa mãn cơn thú tính, hai thanh niên bỏ đi, để mặc em L. ở nhà nghỉ một mình.

Nạn nhân xuống quầy tiếp tân nhờ chủ nhà nghỉ gọi điện cho người thân tới đón. Sau đó, em L. cùng gia đình đến công an trình báo.

Sau khi điều tra, lấy lời khai các nhân chứng và tiến hành giám định, cơ quan công an bắt khẩn cấp Hưng. Duy đã kịp bỏ trốn nhưng nửa tháng sau ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Trần Điền Duy và Lê Ngọc Hưng đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội.

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