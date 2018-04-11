Bé gái 12 tuổi câm điếc bị gã xe ôm hiếp dâm: Đã có kết luận quan trọng giúp nạn nhân sớm đòi lại công bằng

Tin nóng 11/04/2018 06:32

Ngay sau khi bé H. được gia đình đưa đến cơ quan công an để tố cáo hành vi hiếp dâm của gã xe ôm, cơ quan điều tra đã đưa nạn nhân đi giám định tại Trung tâm Giám định pháp y TP.HCM.

Liên quan đến vụ án bé 12 tuổi câm điếc bị gã xe ôm công nghệ hiếp dâm, ngày 9/4/2018, Trung tâm Giám định pháp y đã đưa ra bản kết luận giám định với nội dung có tinh trùng xuất hiện trong âm đạo của nạn nhân.

Bé gái 12 tuổi câm điếc bị gã xe ôm hiếp dâm: Đã có kết luận quan trọng giúp nạn nhân sớm đòi lại công bằng - Ảnh 1
Trung tâm Giám định pháp y kết luận có sự xuất hiện của tinh trùng trong âm đạo bé gái 12 tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Đoàn Luật sư TP.HCM) – đại diện hợp pháp của người bị hại cho biết: “Kết luận giám định có tinh trùng xuất hiện trong vùng âm đạo của nạn nân là kết luận vô cùng có ý nghĩa. Đây là chứng cứ quan trọng nhằm giúp các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ vụ án. Vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử, nạn nhân sẽ sớm đòi lại được công bằng”.

Trước đó, vào trưa ngày 28/3, bé T. (12 tuổi, ngụ quận Bình Tân) bị câm điếc bẩm sinh cầm 2000 đồng đi mua đồ ở tiệm tạp hóa gần nhà nhưng 1 giờ sau mới về. Trên tay T. lúc này cầm 2 tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng cùng 1 chai nước ngọt.

Người thân gặng hỏi thì bé T. cho biết có gặp người đàn ông lạ mặt và được y cho tiền. Nghi ngờ con bị xâm hại, người mẹ vội kiểm tra thì phát hiện vùng kín T. chảy máu, xuất hiện dịch nhờn. Sau đó, ông Đ.L.T (48 tuổi), cha bé H. đã đến trình báo sự việc tại Công an quận Bình Tân.

Sau khi tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Liêu Bảo Phú (35 tuổi) để điều tra hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đồi bại với bé T. rồi đưa nạn nhân 100 ngàn đồng vì nghĩ rằng T. hành nghề bán dâm.

Bé gái 12 tuổi câm điếc bị gã xe ôm hiếp dâm: Đã có kết luận quan trọng giúp nạn nhân sớm đòi lại công bằng - Ảnh 2
Đối tượng Liêu Bảo Phú tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục được cơ quan điều tra tiến hành làm rõ.

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Nhìn thấy đứa con gái 12 tuổi bị câm, điếc có biểu hiện lạ, người mẹ kiểm tra thì phát hiện vùng kín bé bị chảy máu, có dịch nhờn.

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