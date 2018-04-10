Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định, cung cấp thông tin đường dây nóng về ma túy, xâm hại và bạo hành trẻ em

Xã hội 10/04/2018 21:53

Hoạt động phiên tòa giả định diễn ra tại trường THCS Lê Quý Đôn đã giúp học sinh nâng cao nhận thức về phòng, chống ma túy học đường. Đồng thời, các em cũng được cung cấp thông tin về đường dây nóng cho các vấn đề liên quan khác như: Bạo hành, xâm hại trẻ em.

Chiều nay (10/44), Chi hội Luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Lê Quý Đôn (TP.HCM) tổ chức phiên tòa giả định nhằm tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy học đường cho học sinh. 

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định, cung cấp thông tin đường dây nóng về ma túy, xâm hại và bạo hành trẻ em - Ảnh 1

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định, cung cấp thông tin đường dây nóng về ma túy, xâm hại và bạo hành trẻ em - Ảnh 2
Hàng năm, các học sinh trường THCS Lê Quý Đôn đều được giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động đa dạng -  Ảnh: Hồng Ngân

Chia sẻ với Phụ nữ & Gia đình, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chị Hội trưởng Chi hội Luật sư Bảo vệ quyền trẻ em cho biết: "Đây là phiên tòa giả định thứ hai Chi hội thực hiện trong năm 2018 về án ma túy. Phiên tòa nhằm cung cấp cho các em học sinh những vấn đề pháp lý xoay quanh hành vi tàng trữ, trái phép chất ma túy. Thông qua hoạt động này, các em sẽ biết được hành vi nào là trái pháp luật và có thể đặt câu hỏi thắc mắc đến các luật sư tham dự"

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định, cung cấp thông tin đường dây nóng về ma túy, xâm hại và bạo hành trẻ em - Ảnh 3
Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ giải đáp các thắc mắc và cung cấp các thông tin cần thiết cho học sinh - Ảnh: Hồng Ngân

Tại chương trình, Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ và các thành viên trong Chi hội Bảo vệ quyền trẻ em đã giải đáp các thắc mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý trong cuộc sống và thông báo số điện thoại đường dây nóng của Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM: 1800 90 69.

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định, cung cấp thông tin đường dây nóng về ma túy, xâm hại và bạo hành trẻ em - Ảnh 4
Các luật sư sẵn sàng đứng ra giải đáp thắc mắc của học sinh - Ảnh: Hồng Ngân

Thầy Phạm Đăng Khoa - Hiệu trưởng trường THCS Lê Quý Đôn chia sẻ hàng năm, nhà trường sẽ tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật nhằm trang bị cho các em kiến thức cần thiết liên quan đến các vấn đề: Phòng, chống ma túy, bạo lực học đường... Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức các buổi tham vấn tâm lý cho các em về chủ đề xâm hại trẻ em. 

Với thời lượng hơn 2 giờ đồng hồ, hơn 1200 học sinh đã được theo dõi toàn bộ diễn biến phiên tòa xét xử vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Đây là vụ án có thật, đã được các Luật sư thuộc Chi hội Luật sư Bảo vệ quyền trẻ em tái hiện lại tương tự như phiên tòa diễn ra trên thực tế. 

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định, cung cấp thông tin đường dây nóng về ma túy, xâm hại và bạo hành trẻ em - Ảnh 5
Hơn 1200 sinh viên đã có mặt theo dõi phiên tòa giả định chiều nay - Ảnh: Hồng Ngân

"Em cảm thấy phiên tòa giả định của các luật sư rất bổ ích. Hiện nay, tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực học đường ai cũng quan tâm. Và em nghĩ học sinh chúng em cũng cần có hiểu biết về những vấn đề xã hội này" - em Trần Quang Long - học sinh lớp 8/10 chia sẻ. 

Quý phụ huynh và học sinh cần hỗ trợ, giải đáp liên quan đến các vấn đề phòng, chống ma túy, bạo lực, xâm hại trẻ em vui lòng liên hệ đường dây nóng của Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM: 18009069

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Từ khóa:   phiên tòa giả định ma túy học đường

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