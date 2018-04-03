Cậu bé 13 tuổi khai bị chích ma túy và lạm dụng tình dục: Công an vạch trần sự thật

Xã hội 03/04/2018 10:31

Kết quả điều tra cho thấy, những lời khai của Phương chỉ đúng một nửa. Bản thân Phương cũng thừa nhận mình đã nói dối chuyện bị 3 kẻ lạ mặt chích ma túy vào tay.

Bé trai 13 tuổi khai bị chích ma túy và lạm dụng tình dục

Ngày 2/4, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã có kết quả điều tra vụ việc em L.H. Phương (13 tuổi, trú huyện Mỹ Đức, Hà Nội) khai bị 3 kẻ lạ mặt khống chế chích ma túy vào tay và lạm dụng tình dục.

Cậu bé 13 tuổi khai bị chích ma túy và lạm dụng tình dục: Công an vạch trần sự thật - Ảnh 1
Cậu bé 13 tuổi khai bị 3 kẻ lạ mặt chích ma túy vào tay rồi bị một tài xế xe ôm đưa về nhà, lạm dụng tình dục - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Phương khai, hôm 16/3, trên đường đi học về em bị một đối tượng bắt ăn bánh mì lạ dẫn đến bất tỉnh. Tên này mang em đến Bến xe Mỹ Đình giao cho 3 kẻ lạ mặt. Sau đó, 3 tên này đưa Phương đến ngôi nhà gần bến xe. Trong lúc nhóm đối tượng chích ma túy, một kẻ đã dùng vũ lực chích ma túy vào tay Phương. Khi cậu bé bỏ trốn thành công khỏi nơi đó thì được một tài xế xe ôm ở bến xe Mỹ Đình đưa về nhà trọ, cho ăn uống rồi lạm dụng tình dục. Ngày hôm sau, Phương được bố tìm thấy trong tình trạng không tỉnh táo, lơ mơ không nhận biết được gì.

Sau khi gia đình em báo công an, các trinh sát hình sự lập tức vào cuộc điều tra, lấy lời khai các bên liên quan, đồng thời về địa phương xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy, những lời khai của Phương chỉ đúng một nửa. Bản thân Phương cũng thừa nhận mình đã nói dối chuyện bị 3 kẻ lạ mặt chích ma túy vào tay.

Sự thật gây bất ngờ

Hôm 16/3, Phương bị mẹ mắng vì nghi ngờ cậu bé trộm tiền đi chơi game. Bức xúc vì chuyện này, Phương bỏ nhà lên Hà Nội kiếm việc làm. Trước khi đi Phương còn rủ rê bạn bè nhưng những bạn này không đi theo, khuyên nhủ Phương về nhà.

Sau đó, Phương bắt xe buýt từ huyện Mỹ Đức ra bến xe Mỹ Đình, ngồi ở khu vực nhà chờ một mình. Tài xế xe ôm tên Nguyễn Văn Sơn (50 tuổi, quê Thanh Hóa) làm việc tại bến xe đã tới hỏi han, đề nghị chở Phương về nhà nghỉ ngơi, hôm sau sẽ giúp cậu bé tìm việc làm.

Tại nhà Sơn, Phương được cho ăn cơm rồi bị đối tượng cởi quần, sờ soạng bộ phận sinh dục. Phương phản ứng lại, đòi bỏ đi. Sơn đồng ý mở cửa cho Phương ra ngoài. Tuy nhiên, sau một hồi lang thang không biết đi đâu, cậu bé lại tìm về phòng trọ của Sơn.

Đêm hôm đó khi nằm ngủ trên giường, Phương đã bị Sơn lạm dụng tình dục.

Cậu bé 13 tuổi khai bị chích ma túy và lạm dụng tình dục: Công an vạch trần sự thật - Ảnh 2
Cậu bé 13 tuổi sợ bị bố đánh, mắng chuyện bỏ nhà đi nên đã bịa chuyện bị chích ma túy. Tuy nhiên, việc em bị một tài xế xe ôm lạm dụng tình dục là có thật - Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Sáng hôm sau, Sơn chở Phương ra bến xe Mỹ Đình, bảo ngồi chờ tại đây để Sơn đi chở khách, sau đó sẽ giúp cậu bé đi tìm việc. Một lúc sau, bố của Phương đi tìm con đã phát hiện ra cậu bé trong tình trạng lơ mơ, mỏi mệt.

Theo kết quả điều tra, tình trạng thiếu tỉnh táo của Phương tại thời điểm này được cho là vì những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực sau đêm bị đối tượng đồng tính nam lạm dụng. 

Phương khai bị 3 kẻ lạ mặt chích ma túy vào tay vì sợ bị bố đánh, mắng chuyện hút thuốc và bỏ nhà đi.

Sau khi xác minh làm rõ mọi việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội đã bàn giao hồ sơ cho Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều tra vụ bé trai 13 tuổi ở Hà Nội khai bị kẻ lạ chích ma túy và lạm dụng tình dục

Điều tra vụ bé trai 13 tuổi ở Hà Nội khai bị kẻ lạ chích ma túy và lạm dụng tình dục

Ngày 20-3, nguồn tin riêng của PV Báo ANTĐ cho biết về trường hợp một bé trai 13 tuổi ở huyện Mỹ Đức (Hà Nội) khai bị những kẻ lạ chích ma túy vào tay, và còn lạm dụng tình dục em. PV đã lập tức tiếp cận sự việc, cũng như cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ.

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