Nữ chủ quán U45 bị bắt quả tang đang kích dục cho khách hàng nam với giá 120.000 đồng

Sáng nay 9/3, Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an xã Tân Lợi Thạnh (huyện Giồng Trôm) bất ngờ kiểm tra một quán cà phê kiêm gội đầu thư giãn tại ấp 4 (xã Tân Lợi Thạnh) do bà T.T.L. (43 tuổi) làm chủ.

Nữ chủ quán U45 trực tiếp kích dục cho khách khi quán thiếu nhân viên - Ảnh: Thanh Niên

Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang bà L. đang có hành vi kích dục cho khách nam trong phòng gội đầu thư giãn mở tại quán cà phê.