Nữ chủ quán U45 bị bắt quả tang đang kích dục cho khách hàng nam với giá 120.000 đồng

Lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra một quán cà phê kiêm gội đầu thư giãn tại ấp 4 (xã Tân Lợi Thạnh, huyện Giồng Tôm, Bến Tre) thì bắt quả tang nữ chủ quán U45 đang kích dục cho khách hàng nam.

Sáng nay 9/3, Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) cho biết cơ quan này vừa phối hợp với Công an xã Tân Lợi Thạnh (huyện Giồng Trôm) bất ngờ kiểm tra một quán cà phê kiêm gội đầu thư giãn tại ấp 4 (xã Tân Lợi Thạnh) do bà T.T.L. (43 tuổi) làm chủ. Nữ chủ quán U45 trực tiếp kích dục cho khách khi quán thiếu nhân viên - Ảnh: Thanh Niên Tại đây, lực lượng chức năng bắt quả tang bà L. đang có hành vi kích dục cho khách nam trong phòng gội đầu thư giãn mở tại quán cà phê.

Theo điều tra ban đầu, bà L. mở quán kèm dịch vụ này khoảng 1 năm nay. Thông thường khi đến quán uống cà phê có nhu cầu muốn kích dục, bà L. sẽ cho nhân viên quán "phục vụ" với giá 120.000 đồng/lượt rồi thu 40.000 đồng tiền hoa hồng. Khi thiếu nhân viên, bà L. sẽ trực tiếp phục vụ khách hàng bất chấp tuổi tác không còn trẻ.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Phòng gội đầu 'thư giãn' tại quán cà phê của bà L. - Ảnh: Thanh Niên Khoảng 22 giờ 30 đêm 6/3, tổ kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội gồm UBND và công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP.HCM) tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở massage Zeus (khu phố Tây, phường Phạm Ngũ Lão). Khi tiến lên lầu hai, lực lượng chức năng phát hiện nữ tiếp viên T.T.M.C. (20 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đang kích dục cho nam du khách 40 tuổi người Đài Loan. Cô gái 20 tuổi người Việt bị bắt quả tang đang kích dục cho du khách nước ngoài - Ảnh: Pháp Luật TPHCM Theo đó, bà Đoàn Thị Huyền (42 tuổi, chủ cơ sở massage) tiếp quản hơn 10 nữ tiếp viên tuổi từ 18-28 đang làm việc tại đây cũng không xuất trình được hợp đồng lao động. Tổ liên ngành đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với lỗi trên và một số lỗi như không tổ chức khám sức khỏe cho người lao động, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự… Ngoài ra, UBND phường Phạm Ngũ Lão sẽ báo cáo sự việc lên quận và đề xuất rút giấy phép kinh doanh của cơ sở này.

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