Phẫn nộ: Gã biến thái kề dao vào cổ, ép bé trai 11 tuổi dùng tay kích dục

Đời sống 29/11/2017 19:26

Thấy cậu bé đang chơi gần nhà, Phúc gọi em vào. Bất ngờ, tên biến thái kề dao vào cổ, ép em dùng tay kích dục nhằm thỏa mãn cơn dục vọng đang bùng cháy trong người gã.

Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Huỳnh Minh Phúc (34 tuổi, trú tại xã Tân Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi dâm ô trẻ em, thông tin từ báo Công Lý.

Theo lời khai của Phúc tại cơ quan điều tra, khoảng 11 giờ ngày 25/11/2017, sau khi đi nhậu về thì nhìn thấy em Huy (11 tuổi) đang chơi gần nhà vợ, tọa lạc tại ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò.

Phẫn nộ: Gã biến thái kề dao vào cổ, ép bé trai 11 tuổi dùng tay kích dục - Ảnh 1
Đối tượng Huỳnh Minh Phúc tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet

Phúc rủ Huy vào nhà chơi. Tại đây, y đã dùng dao kề vào cổ Huy nhằm ép em dùng tay kích dục cho gã. Nếu cãi lời, hắn sẽ giết em. Quá hoảng sợ, Huy đã làm theo yêu cầu của tên biến thái.

Đến 13 giờ cùng ngày, một người hàng xóm sang nhà Phúc chơi phát hiện ra sự việc. Người này đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ Huy nghe. Mẹ con em đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi bệnh hoạn của Phúc.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   xâm hại trẻ em biến thái bạo lực tình dục

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