Theo lãnh đạo xã, bà Nguyễn Thị Nga được đánh giá là người chân chất, chăm chỉ. Tuy nhiên, hàng xóm lại nhận xét bà Nga rất ghê gớm, sẵn sàng động chân động tay với người khác.

Liên quan đến vụ việc cụ bà Nguyễn Thị Nga (73 tuổi, trú tại thôn Thượng, xã Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang) sát hại ông Nguyễn Văn Liên (họ hàng, 63 tuổi) vì mâu thuẫn đất đai, ông Giáp Văn Hiệu (Trưởng công an xã Thượng Lan) đã đưa ra nhận xét khá bất ngờ về nghi phạm. Ông Hiệu cho biết, mấy ngày nay, cả thôn Thượng rúng động trước tội ác mà bà Nga gây ra. Trước đến nay, bà Nga chưa từng có tiền án tiền sự, là một người nông dân chân chất. Mặc dù đã ngoài tuổi 70, con cái cũng đã trưởng thành, lập gia đình riêng nhưng vợ chồng bà Nga vẫn chăm chỉ làm việc, chăm sóc ruộng vườn và nuôi một đàn vịt khá lớn.

Tuy nhiên, một số người dân trong thôn lại có nhận xét khác biệt. "Bà ấy nổi tiếng là người ghê gớm, sẵn sàng to tiếng hoặc động tay động chân với ai mà bà không ưa. Nhưng không ngờ bà ấy lại có thể ra tay máu lạnh như vậy", một người hàng xóm kể về nghi phạm lớn tuổi. Nhắc đến nạn nhân Nguyễn Văn Liên, ông Hiệu tỏ ra rất đau buồn. Ông Liên được nhận xét khá hiền lành, hòa đồng và được nhiều người quý mến. Nạn nhân là bộ đội xuất ngũ, được hưởng chế độ thương bệnh binh nghỉ mất sức.

Tranh chấp rãnh nước, cụ bà 73 tuổi cắt chân tay người họ hàng khiến nạn nhân tử vong vì mất máu quá nhiều - Ảnh: Internet Theo gia đình nạn nhân, thảm kịch đau lòng bắt nguồn từ rãnh nước ngăn đôi bờ ao giữa hai nhà. Trước đây hai bên từng xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp nhưng đã được chính quyền hòa giải, cắm cọc phân chia rõ ràng. Hôm 8/4, vợ chồng bà Nga thuê máy xúc về múc rãnh nước để đắp đất lên bờ ao nhà mình. Lo sợ việc này sẽ khiến bờ ao của mình bị sạt lở, ông Liên ra ngăn cản thì xảy ra xô xát với vợ chồng bà Nga. Cho đến nay, anh Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, con trai ông Liên) vẫn chưa hết day dứt, ám ảnh về cảnh tượng bố mình bị sát hại. Anh Cường cho biết, vì nghe thấy bố mình cãi nhau với vợ chồng bác họ nên vội chạy ra xem sự tình. Vừa ra đến sân, anh thấy bố mình đẩy bà Nga ngã xuống đất. Sau đó ông Ban (chồng bà Nga) lấy vật nặng đánh vào đầu ông Liên. Anh Cường vội chạy ra can ngăn thì bị vấp ngã, khi đứng dậy, anh nhìn thấy ông Ban đang đè lên người ông Liên để Nga dùng dao cắt trầu dài khoảng 20cm cắt vào chân, tay nạn nhân. Anh Cường chạy đến nơi thì thấy bố nằm thoi thóp, máu chảy xối xả từ các vết thương. Người con trai vội lấy áo cầm vết thương cho bố và hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, ông Liên đã tử vong trước khi đến bệnh viện vì bị mất máu quá nhiều. Nhận tin báo, cơ quan công an lập tức có mặt tại hiện trường, tạm giữ vợ chồng bà Nga để điều tra về hành vi giết người.

Tranh giành rãnh nước, cụ bà U80 vung dao đoạt mạng cụ ông U70 Chỉ vì tranh giành rãnh nước, bà Nga dùng dao cắt chân, tay của ông Liên gây đứt động mạch chủ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

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