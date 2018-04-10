Tranh giành rãnh nước, cụ bà U80 vung dao đoạt mạng cụ ông U70

Tin nóng 10/04/2018 10:39

Chỉ vì tranh giành rãnh nước, bà Nga dùng dao cắt chân, tay của ông Liên gây đứt động mạch chủ khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), cơ quan này đã tạm giữ bà Nguyễn Thị Nga (sinh năm 1945) để điều tra vì có liên quan đến vụ án giết người.

Tranh giành rãnh nước, cụ bà U80 vung dao đoạt mạng cụ ông U70 - Ảnh 1
Vì tranh chấp rãnh nước, bà Nga dùng dao cắt tay, chân của ông Liên khiến nạn nhân tử vong - Ảnh: Internet

Được biết vào khoảng 15 giờ ngày 8/4, tại cánh đồng thôn Thượng, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, bà Nguyễn Thị Nga và ông Nguyễn Văn Liên (sinh năm 1955) xảy ra tranh chấp về một rãnh nước.

Trong lúc cãi nhau, bà Nga đã dùng con dao sắc cắt vào chân và tay của ông Liên khiến động mạch chủ bị đứt. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vì mất máu quá nhiều nên nạn nhân đã tử vong.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

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