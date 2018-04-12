Tuấn khai nhận, vì nghi ngờ chị N. "cắm sừng" mình để quan hệ với người yêu cũ nên đối tượng giết tình địch cho hả giận.

Chiều 11/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự đối tượng Phan Anh Tuấn (31 tuổi, ngụ xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, Bình Phước) để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Tuấn và chị N.H.N. (28 tuổi, ngụ xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) có quan hệ yêu đương nam nữ. Tuấn đã thuê phòng trọ của ông Lê Trọng Kiên (45 tuổi, ngụ ấp 9, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) cho chị N. ở. Nam thanh niên cũng thường xuyên tới đây ngủ qua đêm với người tình.

Đối tượng Tuấn thừa nhận giết người vì ghen tuông - Ảnh: Công an nhân dân Khoảng 11 giờ 30 đêm 9/4, Tuấn đi công việc từ TP Hồ Chí Minh về huyện Chơn Thành. Đến phòng trọ của người tình, Tuấn bất ngờ thấy anh Kim Thành Sơn (28 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) đang ngồi đó. Sơn lại là người yêu cũ của N. khiến Tuấn vô cùng tức giận. Hai người đàn ông lời qua tiếng lại một lúc thì anh Sơn lấy một con dao Thái bỏ vào túi quần rồi tiếp tục xô xát với Tuấn. Phát hiện anh Sơn giấu dao trong người, Tuấn giả vờ làm hòa rồi mời "tình địch" uống nước. Lợi dụng lúc anh Sơn không để ý, Tuấn nhanh tay đoạt dao rồi đâm vào ngực nạn nhân khiến con dao gãy cán. Bị thương bất ngờ, anh Sơn lao đến ôm Tuấn rồi cả hai cùng ngã xuống đất, tiếp tục vật lộn.

Dãy phòng trọ nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Công an nhân dân Thấy có chiếc đũa dưới đất, Tuấn nhặt lấy rồi đâm liên tiếp vào ngực và mặt anh Sơn để nạn nhân buông mình ra. Gây án xong, Tuấn cầm dao xông vào các phòng trọ cùng dãy để tìm người tình xử lý. Tuy nhiên, chị N. đã trốn đi mất. Phát hiện anh Sơn nằm dưới đất bê bết máu, người dân gần đó đã đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong vì vết thương quá nặng. Nhận tin báo, Công an huyện Chơn Thành đã triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và tiến hành truy bắt đối tượng. Đến 2 giờ sáng hôm sau, lực lượng chức năng đã bắt được Phan Anh Tuấn và áp giải về trụ sở cơ quan Công an để điều tra. Bước đầu, Tuấn khai nhận, vì nghi ngờ chị N. "cắm sừng" mình để quan hệ với người yêu cũ nên Tuấn giết tình địch cho hả giận. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Bình Phước điều tra, làm rõ.

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