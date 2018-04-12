Bắc Giang: Vợ dùng dao chọc tiết lợn đoạt mạng chồng rồi đi đầu thú

Do mâu thuẫn gia đình, vợ dùng dao chọc tiết lợn đâm chồng tử vong tại chỗ rồi đến công an đầu thú.

Hôm nay (12/4), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thị Thắm (48 tuổi, trú tại thôn Trại Mít, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam) để điều tra về hành vi giết người. Vì mâu thuẫn gia đình, vợ dùng dao chọc tiết lợn đâm chồng tử vong - Ảnh: An ninh thủ đô Theo điều tra ban đầu, khoảng 10 giờ cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, Thắm đã dùng dây trói chồng là Bùi Thế Vĩnh (56 tuổi) để trút giận.

Sau đó, anh Vĩnh tự cởi trói được cho mình và đã chạy xuống bếp lấy một con dao chọc tiết lợn để đe dọa vợ. Hai vợ chồng xảy ra cự cãi rồi xô xát. Trong lúc giằng co, anh Vĩnh ngã xuống nền đất. Thắm cướp được dao nên đâm liên tiếp vào người chồng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Thắm vứt dao lại hiện trường rồi đến cơ quan công an đầu thú. Tang vật của vụ án - Ảnh: An ninh thủ đô Ông Đặng Văn Nhàn, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Nam xác nhận vụ án mạng và cho biết, đối tượng Thắm vừa mới từ nước ngoài trở về được mấy hôm thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, làm rõ.

Người vợ cho biết thường xuyên bị chồng bạo hành. Nhân lúc chồng nhậu về ngủ say, đối tượng dùng dây siết cổ nạn nhân tới chết - Ảnh: Công Lý Cách đây không lâu, tại khóm 1, phường 8, TP Cà Mau cũng xảy ra vụ án mạng vợ giết chồng rồi đến công an tự thú. Khoảng 2 giờ sáng 26/3, Nguyễn Hằng Ni (31 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng với chồng là anh Trần Quốc Lộ (41 tuổi). Nguyên nhân vì anh Lộ đi nhậu về khuya. Sau khi cãi nhau với vợ, anh Lộ ra võng nằm ngủ. Không kiềm chế được cơn giận nên nhân lúc chồng say giấc, Ni lấy dây trói tay rồi dùng dây siết cổ chồng đến chết. Sau khi gây án, đối tượng đến công an đầu thú.

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