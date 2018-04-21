Tiết lộ sốc về người chồng 'mây mưa' với bồ nhí để vợ uất ức livestream lên Facebook

Xã hội 21/04/2018 18:12

Người vợ trong clip livestream cảnh chồng ngoại tình đã có những chia sẻ đau xót khiến dân mạng càng thêm phẫn nộ.

Cách đây ít giờ, vụ việc vợ bắt quả tang chồng ngoại tình nên uất ức livestream lên Facebook thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng bất bình với người chồng thiếu chung thủy, đồng thời thương cảm cho cô vợ tội nghiệp.

Theo chia sẻ từ chủ nhân đoạn clip, cô và chồng đã kết hôn được 7 năm. Cả hai từng có quãng thời gian rất hạnh phúc, thậm chí người chồng còn xăm tên lên ngực vợ vì quá yêu. Khoảng 1 năm nay, nhiều lần chị bắt gặp anh nhắn tin, gọi điện cho người phụ nữ khác nhưng chị đều tha thứ vì nghĩ cho con. Đến tận lúc chứng kiến chồng đưa bồ nhí về nhà chị vẫn không dám tin điều đó là sự thật. Đau đớn hơn, người chồng sẵn sàng lắp máy lạnh cho bồ nhí để ngủ ngon giấc trong khi căn nhà của hai mẹ con chị không hề được mát mẻ như vậy.

Tiết lộ sốc về người chồng 'mây mưa' với bồ nhí để vợ uất ức livestream lên Facebook - Ảnh 1
Đoạn clip vợ livestream cảnh chồng ngoại tình thu hút số lượt xem, chia sẻ và bình luận cực khủng - Ảnh chụp màn hình

Người phụ nữ cũng cho biết, chị không muốn gây ồn ào để nổi tiếng hay làm làm xáo trộn sự riêng tư của người khác, tuy nhiên vì chồng nhất định không chịu ra mặt nói chuyện phải trái nên chị buộc phải livestream để gây sức ép. Chị nghĩ rằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc thì nên giải quyết dứt điểm chứ đừng dây dưa sẽ càng thêm đau đớn.

Tiết lộ sốc về người chồng 'mây mưa' với bồ nhí để vợ uất ức livestream lên Facebook - Ảnh 2
Người vợ sở hữu nhan sắc khá xinh đẹp - Ảnh: FBNV

Sau khi xóa clip livestream, cô vợ đã có một số chia sẻ khiến cộng đồng mạng xót xa, thương cảm.

Tiết lộ sốc về người chồng 'mây mưa' với bồ nhí để vợ uất ức livestream lên Facebook - Ảnh 3Tiết lộ sốc về người chồng 'mây mưa' với bồ nhí để vợ uất ức livestream lên Facebook - Ảnh 4

Tiết lộ sốc về người chồng 'mây mưa' với bồ nhí để vợ uất ức livestream lên Facebook - Ảnh 5
Chia sẻ của cô vợ sau khi bắt quả tang chồng ngoại tình thu hút sự chú ý của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình
Tiết lộ sốc về người chồng 'mây mưa' với bồ nhí để vợ uất ức livestream lên Facebook - Ảnh 6
Trước đây cả hai từng có cuộc hôn nhân êm ấm - Ảnh: FBNV

Sự việc nhận về hàng chục ngàn bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra vô cùng bất bình với người chồng tệ bạc và thương cảm cho người vợ tội nghiệp.

"Xem clip mà thấy tội chị quá, chồng thế này thì bỏ đi chị ơi chứ giữ làm gì", Anh Thư bình luận.

"Không cần đánh ghen làm gì cho bẩn tay. Ly dị rồi sống cho tốt là được. Phụ nữ quan trọng nhất là con cái chứ chồng ngoại tình thì tiếc làm gì", Hoàng Trần bức xúc.

Tiết lộ sốc về người chồng 'mây mưa' với bồ nhí để vợ uất ức livestream lên Facebook - Ảnh 7
Chồng bị vợ bắt quả tang đang ôm ấp bồ nhí - Ảnh cắt từ clip

Như đã đưa tin trước đó, sáng nay (21/4), cộng đồng mạng dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng ngoại tình liền livestream lên Facebook.

Theo hình ảnh trong clip, cô vợ vừa bước vào phòng thì bắt quả tang chồng đang nằm trên giường ôm ấp bồ nhí. Thay vì xông vào đánh ghen,cô lại livestream toàn bộ sự việc lên Facebook cá nhân. Sau đó, cô đánh thức chồng dậy và bình tĩnh hỏi: "Đủ chưa? Đi về được chưa? Ai đây? Con nhỏ nào đây?". Không ngờ, người chồng nạt lại vợ "Giờ cô muốn sao" rồi bình tĩnh ôm nhân tình... ngủ tiếp.

Dường như sự uất ức lên đến đỉnh điểm, cô vợ xông vào đạp liên tiếp vào người chồng và bồ nhí rồi chửi bới: "Tôi sống tin tưởng anh quá mà. Tôi ngu quá mà, chỉ biết đi làm kiếm tiền nuôi con, lo chuyện nhà cửa để anh thoải mái đi chơi bời gái gú". Lúc này, cô bồ nhí lên tiếng yêu cầu: "Tắt máy đi rồi nói chuyện" liền bị vợ quát nạt lại: "Mày không có quyền nói chuyện với tao. Tao chưa giết mày là may. Tao sẽ kêu công an tới đây". Lúc này, kẻ thứ ba biện minh không hề biết người đàn ông này đã có vợ con.

Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, cô vợ đòi mang dao vào xử lý cặp đôi nhưng đã được người xung quanh khuyên can rằng làm gì cũng phải nghĩ đến con mình, không nên vì giây phút nóng giận mà làm chuyện dại dột.

Cuối đoạn clip là hình ảnh người chồng xông vào giật điện thoại, xô xát với vợ khiến người xem phẫn nộ.

Hiện vụ việc vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ nhanh chóng mặt.

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