Chồng suốt ngày uống rượu say xỉn bị vợ cầm dao đâm gục tại bàn nhậu

Tin nóng 27/04/2018 17:36

Sau khi cự cãi lớn tiếng, chị P. rút dao đâm thấu lưng anh H. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Hôm nay (27/4), Công an TP. Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xô xát giữa một cặp vợ chồng tại quán nhậu trên địa bàn phường 1, TP. Bảo Lộc vào tối qua.

Chồng suốt ngày uống rượu say xỉn bị vợ cầm dao đâm gục tại bàn nhậu - Ảnh 1
Vợ đâm chồng tại quán nhậu vì mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ hôm qua, anh T.D.H. (39 tuổi, ngụ tổ dân phố 12, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) đang ngồi uống rượu với bạn bè tại quán nhậu gần nhà thì bị vợ là chị L.T.N.P. tìm đến nói chuyện.

Do trước đó đã có mâu thuẫn sẵn nên trong lúc nói chuyện, vợ chồng anh H. xảy ra cự cãi to tiếng với nhau. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, chị P. rút từ trong người ra con dao Thái rồi đâm 1 nhát vào lưng chồng khiến anh H. ngã gục tại chỗ.

Thấy vậy, nhóm bạn anh H. và người dân gần đó lập tức can ngăn và đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa II Bảo Lộc Lâm Đồng.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng bị đâm thấu lưng, vết đâm sâu khoảng 2 cm, mất nhiều máu. Sau khi được cấp cứu và khâu vết thương, tình trạng sức khỏe của anh H. đã dần ổn định.

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng nạn nhân thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do anh H. hay nhậu nhẹt, say xỉn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP Bảo Lộc đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường và mời chị P. lên cơ quan công an lấy lời khai để điều tra, làm rõ vụ việc.

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