Khi tổ cấp cứu có mặt, người đàn ông này nhất định không chịu vào bệnh viện chữa trị, chỉ nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi.

Khoảng 21 giờ hôm qua (28/4), Trung tâm cấp cứu 115 TP.HCM nhận được tin báo về việc ông N.H.M (52 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) uống 2 chai oxy già tự tử.

Chỉ sau 10 phút, Y sĩ Dương Hoàng Kim Khánh cùng tổ cấp cứu có mặt ở gia đình nạn nhân. Lúc này, ông M. đang nằm trên giường với vẻ mặt mệt mỏi. Ông cũng không chịu hợp tác với tổ cấp cứu và phủ nhận việc uống hai chai oxy già.

Tổ cấp cứu đề nghị đưa ông M. đến bệnh viện để theo dõi sức khỏe nhưng ông M. nhất định không chịu, chỉ nằm bó gối, mắt nhắm nghiền.

Các y bác sĩ thuyết phục ông M. đến bệnh viện kiểm tra nhưng người đàn ông một mực từ chối - Ảnh: Internet

Vợ ông M. (điều dưỡng viên tại bệnh viện) kể rằng, sáng cùng ngày, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Đến tối ông M. đi nhậu cùng bạn, khi về thì xảy ra vụ việc.

Dù người vợ khóc lóc, thuyết phục ông M. đến bệnh viện kiểm tra nhưng ông M. nhất định không chịu. Bất đắc dĩ, vợ ông đã gọi tổ cấp cứu 115.

"Lúc đi làm tôi hay gặp người ta tự tử và hỗ trợ họ khi nhập viện. Vậy mà giờ chồng mình tự tử lại không muốn đi bệnh viện", vợ ông Sinh mếu máo.

Do người bệnh từ chối nhập viện, tổ cấp cứu dặn gia đình nếu nạn nhân có biểu hiện bất thường thì nhanh chóng gọi cho Trung tâm cấp cứu 115.

Theo bác sĩ, uống nước oxy già (Hydrogen peroxid) có thể nguy hiểm tính mạng vì bị thủng thực quản, dạ dày, tạo ra các bong bóng khí oxy giải phóng vào trong máu. Nguy hiểm hơn là nó có thể di chuyển đến não, gây ra cơn co giật và các triệu chứng giống như đột quỵ.

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