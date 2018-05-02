Ông Bạch Công Thế - Trưởng Công an xã Nhuận Trạch xác nhận sự việc. Tuy nhiên, chính quyền xã chưa thể xử lý vì chính bản thân mẹ chồng và người chồng lại chối bỏ mọi chuyện, không đứng ra tố cáo nhằm bảo vệ con dâu.

Cụ thể, người dân tại thôn Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình tố cáo chị Bùi Thị H. (47 tuổi, quê ở huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) ngược đãi mẹ chồng là bà N.T.B. (80 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Hoà, xã Đức Vịnh, huyện Đức Thọ) hiện đang sống tại địa phương.

Khi cơ quan chức năng đến nhà lấy lời khai, cả bà cụ và con trai đều từ chối hợp tác. Không còn cách nào khác, chính quyền xã đã yêu cầu gia đình viết cam đam không để xảy ra vụ việc tương tự.

Hàng xóm cho biết, cụ B. thường xuyên bị con dâu ngược đãi - Ảnh: Báo Đất Việt

Người chồng bất lực vì sống phụ thuộc vào vợ?

Anh Tống Nguyên T. (chồng chị H.) được hàng xóm nhận xét là rất hiền lành, chịu khó. Hàng ngày anh T. phụ trách việc vườn tược và trông nom nhà cửa cho người bác bên vợ. Còn chị H. kinh doanh buôn bán.

Ngoài bị tố cáo ngược đãi mẹ chồng, chị H. còn mang tiếng là nhiều lần hành hung chồng. Người dân trong vùng đồn rằng anh T. từng bị vợ đánh đến gãy chân. Sau khi xác minh, công an xã cho biết anh T. bị thương do ngã xe. Chị H. cũng nhiều lần xô xát với chồng nhưng chưa đến mức như lời đồn.

Hai vợ chồng chị H. có 3 người con. Đặc biệt là cả 3 người đều bênh vực và bảo vệ mẹ. Còn cụ B. có tất cả 4 người con, trước đây sống ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên thời gian này con cháu đều lập gia đình và đi làm xa hết nên cụ bà sống một mình. Thương mẹ già phải sống lủi thủi, cách đây 2 tháng, anh T. đón mẹ ra Hòa Bình sống cùng.

Chị Bùi Thị Lụa (hàng xóm) bức xúc kể: "Cụ B. từ quê ra ở với vợ chồng con trai hơn 2 tháng rồi, nhưng nhiều lần bị con dâu đánh đập và nhốt vào kho. Còn chồng chị H. thương mẹ nhưng không làm được gì. Người dân thấy thương cụ nên mang bánh, sữa đưa qua khe cửa cho cụ ăn. Chính quyền địa phương đã nhiều lần can thiệp, nhưng đợt này chị H. hành hung cụ mạnh quá nên mọi người đã báo cho cơ quan công an giải quyết".

Một cán bộ xã cho biết, anh T. dù rất thương mẹ nhưng không dám tố cáo chuyện vợ ngược đãi, nhốt mẹ vào kho. Người này nhận định, nguyên nhân có thể do anh T. phụ thuộc kinh tế nhà vợ vì anh đang làm việc cho người bác bên ngoại. Chị H. cũng làm ra nhiều tiền hơn nên lấn át chồng.

"Nhận được tin báo người dân, chính quyền xã đã tổ chức cuộc họp, mời gia đình lên làm việc vì gây ảnh hưởng đến an ninh địa phương. Nhưng cả gia đình đều vắng mặt.

Chúng tôi đã xuống gia đình thăm cụ, thì thấy sức khỏe cụ đã ổn định. Cụ bà cũng có ý bảo về Hà Tĩnh nhưng vợ chồng anh T. giữ lại bảo rằng ở đây để tiện chăm sóc mẹ. Gia đình cũng vui vẻ, mọi thứ tiến triển tốt hơn", vị trưởng Công an xã cho hay.