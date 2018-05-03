Chồng lột quần, đánh đập vợ đến nhập viện: Nhiều lần bắt quả tang nhắn tin với anh hàng xóm

Xã hội 03/05/2018 10:48

Anh Nguyễn Văn Lương đã thừa nhận việc đánh vợ, tuy nhiên chỉ tát vào mặt và dùng ống nước bằng nhựa đánh vào tay chứ không bạo hành dã man.

Liên quan đến vụ việc chị Tạ Thị H. (40 tuổi, ngụ xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) bị chồng bạo hành phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, chiều 2/5, anh Nguyễn Văn Lương (41 tuổi, chồng chị H.) đã lên tiếng xác nhận vụ việc. Anh Lương thừa nhận việc đánh vợ, tuy nhiên không bạo hành chị đến mức bị thương nặng.

Hiện tại, người đàn ông này đang túc trực tại Bệnh viện Việt Đức để chăm sóc cho chị H. sau phẫu thuật. Anh trần tình, trong lúc nóng giận đã ra tay đánh vợ, tuy nhiên chỉ tát vợ 3 cái, dùng ống nước nhựa đánh vào tay chứ không đấm đá.

Về nguyên nhân vụ việc, anh Lương cho biết: "Tôi vào Zalo xem thì nghe được đoạn ghi âm của vợ nói chuyện với anh hàng xóm. Đây không phải lần đầu tôi bắt gặp họ nhắn tin, mà lần trước tôi cũng đã thấy họ nói chuyện với nhau trên Facebook, Zalo, tôi đã cảnh cáo rồi. Trong lúc không giữ được bình tĩnh tôi đã nổi máu tát vợ một cái. Vợ tôi hỏi lý do thì tôi mở đoạn ghi âm ra rồi tát một cái nữa vào mặt vợ. Sau đó tôi có lôi cô ấy ra đường rồi tụt hết quần, cô ấy có phản kháng lại nên tôi cầm đoạn ống nhựa dẻo vụt vào tay vợ. Cô ấy chạy vào nhà leo lên cầu thang gác xép để lấy quần thì bị ngã".

Chồng lột quần, đánh đập vợ đến nhập viện: Nhiều lần bắt quả tang nhắn tin với anh hàng xóm - Ảnh 1
Anh Nguyễn Văn Lương trần tình vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Đến 11 giờ 30 cùng ngày, chị H. kêu đau nên anh đã gọi xe đưa vợ đi cấp cứu. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức tiến hành phẫu thuật lá lách cho chị H. Hiện bệnh nhân đang nằm ở Khoa Hồi sức tích cực tiếp tục điều trị.

"Thực tế vợ tôi mổ lá lách là bệnh lý chứ không phải do tôi bạo hành, bởi cô ấy có tiền sử về bệnh gan và lá lách to năm 2012, cô ấy vẫn đang điều trị định kỳ tại bệnh viện tỉnh", anh Lương nói. 

Sáng 2/5, Công an huyện Lập Thạch đã gọi anh Lương lên làm việc. Tuy nhiên, anh đã xin lui lại ít hôm để chăm sóc vợ và sẽ hợp tác với cơ quan điều tra sau.

Chồng lột quần, đánh đập vợ đến nhập viện: Nhiều lần bắt quả tang nhắn tin với anh hàng xóm - Ảnh 2
Anh trai chị H. nói anh Lương thường xuyên ghen tuông, đánh đập vợ - Ảnh: Thời Đại

Anh Tạ Quang Hải (anh trai chị H.) cho biết, vợ chồng chị H. đã kết hôn gần 20 năm, có 2 con đã lớn. Cuộc sống gia đình thường xuyên lục đục, mâu thuẫn do anh Lương hay ghen tuông vô cớ.

Sau khi xảy ra vụ việc chị H. bị chồng đánh nhập viện phẫu thuật, gia đình chị đã gửi đơn lên chính quyền xã Ngọc Mỹ và Công an huyện Lập Thạch để giải quyết.

Tuy nhiên, bên nhà chị H. không muốn cặp đôi ly hôn. "Chúng tôi chỉ muốn cơ quan chức năng vào cuộc để có thể răn đe Lương dừng việc bạo hành vợ lại chứ không có ý khuyến khích vợ chồng họ ly hôn", anh Hải nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an làm rõ.

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Theo người thân, chị H. thường xuyên bị đánh đập vì thói ghen tuông vô cớ của chồng.

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