Theo hình ảnh trong clip, cặp vợ chồng này đã xảy ra tranh cãi gay gắt giữa phòng chờ Vip sân bay. Người vợ liên tục yêu cầu cô bồ ra chỗ khác để nói chuyện với mình nhưng bị người chồng can ngăn.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh chồng bị vợ và em gái bắt quả tang đang ôm hôn bồ nhí ở phòng chờ Vip sân bay khi cặp đôi đi công tác cùng nhau.

Vì quá bức xúc trước thái độ của chồng và bồ nhí, cô vợ lấy một cốc nước hất vào mặt kẻ thứ ba. Trong khi đó, bồ nhí vẫn đeo kính mát với thái độ dửng dưng, để mặc cảnh hai vợ chồng tranh cãi, thỉnh thoảng nói vài câu rất nhỏ.

Sau đó, cô vợ nói với em gái gọi công an đến giải quyết, còn bản thân thì ném đồ và liên tục chửi mắng nhân tình của chồng. Một lúc sau, nhân viên trong sân bay đã ra can thiệp và nhắc nhở nhưng cả hai vợ chồng vẫn không chịu dừng lại.

Nhân viên sân bay ra mặt can thiệp - Ảnh cắt từ clip

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cô em gái liên tục lấy dép ném về phía cô nhân tình khi cô này cố gắng bỏ đi, còn người chồng thì ra sức ngăn cản vợ cho nhân tình "tẩu thoát".

Người chồng giữ vợ cho nhân tình nhanh chân bỏ đi - Ảnh cắt từ clip

Người quay clip cho biết, vào khoảng 7 giờ 36 sáng ngày 12/5, cô vợ bắt quả tang chồng dắt bồ nhí cùng đi công tác Hà Nội. Người này cũng cho biết, trước đó cô vợ đã đổ sữa lên đầu cặp tình nhân khi chứng kiến cả hai đang ôm hôn nhau.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip hơn 2 phút nhanh chóng được chia sẻ một cách chóng mặt, đồng thời nhận về vô số chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành động ngang nhiên, ngạo mạn của cô bồ nhí và thói trăng hoa của anh chồng. Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra đồng cảm, xót xa cho chị vợ.

"Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy phải người chồng trăng hoa vừa đau khổ vừa nhục nhã ê chề với thiên hạ. Thôi thì bỏ đi chứ đánh ghen cũng chả để làm gì", T.L. bình luận.

"Kẻ thứ ba mà ngang nhiên, thách thức thế kia thì không thể bênh được. Nhìn cũng trẻ trung, xinh đẹp sao không tìm người phù hợp mà yêu, mà cưới, lại đi chen chân phá hoại gia đình nhà người khác? Đúng là vô liêm sỉ. Đánh ghen chỉ làm bản thân tổn thương thêm mà thôi, bỏ qua mọi chuyện đi chị ơi. Chúc chị sớm lấy lại tinh thần", T.H. bày tỏ.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được cư dân mạng bàn tán cực rôm rả.