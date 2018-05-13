Bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ đổ sữa vào đầu bồ nhí và đánh ghen ầm ĩ tại phòng VIP sân bay

Xã hội 13/05/2018 07:29

Bắt quả tang chồng đưa bồ nhí đi công tác, vợ đánh ghen ầm ĩ tại phòng VIP sân bay.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng bàn tán xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh chồng bị vợ và em gái bắt quả tang đang ôm hôn bồ nhí ở phòng chờ Vip sân bay khi cặp đôi đi công tác cùng nhau.

Theo hình ảnh trong clip, cặp vợ chồng này đã xảy ra tranh cãi gay gắt giữa phòng chờ Vip sân bay. Người vợ liên tục yêu cầu cô bồ ra chỗ khác để nói chuyện với mình nhưng bị người chồng can ngăn.

Vì quá bức xúc trước thái độ của chồng và bồ nhí, cô vợ lấy một cốc nước hất vào mặt kẻ thứ ba. Trong khi đó, bồ nhí vẫn đeo kính mát với thái độ dửng dưng, để mặc cảnh hai vợ chồng tranh cãi, thỉnh thoảng nói vài câu rất nhỏ.

Bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ đổ sữa vào đầu bồ nhí và đánh ghen ầm ĩ tại phòng VIP sân bay - Ảnh 1

Cô bồ đeo kính mát với thái độ dửng dưng - Ảnh cắt từ clip

Sau đó, cô vợ nói với em gái gọi công an đến giải quyết, còn bản thân thì ném đồ và liên tục chửi mắng nhân tình của chồng. Một lúc sau, nhân viên trong sân bay đã ra can thiệp và nhắc nhở nhưng cả hai vợ chồng vẫn không chịu dừng lại.

Bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ đổ sữa vào đầu bồ nhí và đánh ghen ầm ĩ tại phòng VIP sân bay - Ảnh 2

Nhân viên sân bay ra mặt can thiệp - Ảnh cắt từ clip

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cô em gái liên tục lấy dép ném về phía cô nhân tình khi cô này cố gắng bỏ đi, còn người chồng thì ra sức ngăn cản vợ cho nhân tình "tẩu thoát".

Bắt tại trận chồng ngoại tình, vợ đổ sữa vào đầu bồ nhí và đánh ghen ầm ĩ tại phòng VIP sân bay - Ảnh 3

Người chồng giữ vợ cho nhân tình nhanh chân bỏ đi - Ảnh cắt từ clip

Người quay clip cho biết, vào khoảng 7 giờ 36 sáng ngày 12/5, cô vợ bắt quả tang chồng dắt bồ nhí cùng đi công tác Hà Nội. Người này cũng cho biết, trước đó cô vợ đã đổ sữa lên đầu cặp tình nhân khi chứng kiến cả hai đang ôm hôn nhau.

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, đoạn clip hơn 2 phút nhanh chóng được chia sẻ một cách chóng mặt, đồng thời nhận về vô số chỉ trích gay gắt từ phía cộng đồng mạng. Hầu hết mọi người đều lên án hành động ngang nhiên, ngạo mạn của cô bồ nhí và thói trăng hoa của anh chồng. Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra đồng cảm, xót xa cho chị vợ.

"Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Lấy phải người chồng trăng hoa vừa đau khổ vừa nhục nhã ê chề với thiên hạ. Thôi thì bỏ đi chứ đánh ghen cũng chả để làm gì", T.L. bình luận.

"Kẻ thứ ba mà ngang nhiên, thách thức thế kia thì không thể bênh được. Nhìn cũng trẻ trung, xinh đẹp sao không tìm người phù hợp mà yêu, mà cưới, lại đi chen chân phá hoại gia đình nhà người khác? Đúng là vô liêm sỉ. Đánh ghen chỉ làm bản thân tổn thương thêm mà thôi, bỏ qua mọi chuyện đi chị ơi. Chúc chị sớm lấy lại tinh thần", T.H. bày tỏ.

Hiện đoạn clip trên vẫn đang được cư dân mạng bàn tán cực rôm rả.

Người phụ nữ bị đánh ghen lột sạch quần áo, cắt tóc dã man và kéo lê trên đường hơn 300m

Người phụ nữ bị đánh ghen lột sạch quần áo, cắt tóc dã man và kéo lê trên đường hơn 300m

Người phụ nữ bị nhóm người đánh ghen lột sạch quần áo, đánh đập, cắt tóc, kéo lê trên đường hơn 300m. Một trong số đó còn quay clip đăng lên mạng xã hội nhằm mục đích hạ nhục nạn nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình bắt quả tang chồng ngoại tình vợ đánh ghen

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 38 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 8 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày