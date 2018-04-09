Nàng hot girl xinh đẹp bị vợ nhân tình đánh ghen, cắt trụi tóc trong phòng khách sạn đành phải quỳ gối xin lỗi, hứa chấm dứt mối quan hệ bất chính.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh và clip một cô gái trẻ bị đánh ghen ngay tại khách sạn. Theo thông tin được cộng đồng mạng chuyền tai nhau, nạn nhân là hot girl T.M. rất nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp và thân hình nóng bỏng, quyến rũ. Do quan hệ bất chính với đàn ông đã có gia đình nên bị vợ nhân tình "dằn mặt" hết sức dã man. Vụ việc nàng hot girl bị đánh ghen gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình Theo hình ảnh trong clip, T.M. bị một nhóm phụ nữ xông vào khách sạn chửi bới, cắt trụi mái tóc dài và tát liên tiếp vào mặt. Nàng hot girl chỉ biết ngồi im chịu trận, xin được tha thứ.

Hot girl bị một nhóm phụ nữ xông vào khách sạn chửi bới, đánh đập - Ảnh chụp màn hình Cô nàng lấy tóc che thân thể lõa lồ của mình - Ảnh chụp màn hình Sau khi bị cắt trụi mái tóc dài, nàng hot girl quỳ gối xin lỗi người vợ - Ảnh: Facebook Hot girl T.M. nổi tiếng với gương mặt xinh đẹp, thân hình nóng bỏng. Cô thường xuyên quay clip gợi cảm đăng lên mạng xã hội - Ảnh: Facebook Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc trên thu hút sự quan tâm lớn của dư luận cùng vô vàn ý kiến trái chiều. Người đồng tình với hành động dạy cho "con giáp thứ 13" một bài học, kẻ lại cho rằng đánh ghen là việc làm thừa thãi khi chồng mình thiếu chung thủy, "xử" được cô này anh ta cũng sẽ lại đi với cô khác. "Cô hot girl này nổi tiếng trên mạng xã hội lắm nè. Gương mặt với thân hình đều đẹp, thiếu gì cơ hội tiến thân mà lại đi cặp kè với đàn ông có vợ nhỉ?", T.M. bình luận.

"Ai ở trong hoàn cảnh của cô vợ sẽ hiểu, vừa mất tiền vừa mất chồng ai mà không tức chứ. Hành động của cô ấy chưa hẳn đúng nhưng có thể thông cảm được", N.A. bày tỏ. "Nhìn mà thấy xấu hổ thay cho cô ta. Cặp kè với đàn ông có vợ là điều không thể chấp nhận được. Ủng hộ hành động của chị vợ", M.T. bức xúc. "Nếu chồng chị không tự nguyện cho tiền thì nàng hot girl này cũng chẳng moi được. Nên về xử gã chồng ngoại tình trước, đánh ghen thế này vừa mất mặt vừa vi phạm pháp luật", T.H. cho biết.

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