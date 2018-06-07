Nam thanh niên hẹn tình cũ ra cho người yêu mới đánh ghen dã man

Xã hội 07/06/2018 17:28

Cô người yêu cũ chỉ biết ôm mặt, cúi người chịu trận trước những cú đánh hiểm hóc nhắm vào mặt và các bộ phận yếu điểm trên cơ thể.

Cách đây ít giờ, trang Fanpage lớn dành cho giới trẻ đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh cô gái trẻ bị đánh hội đồng tàn bạo khiến dư luận xã hội bức xúc. Theo một số cư dân mạng, vụ việc xảy ra tại quận Mỹ Đình (TP. Hà Nội). 

Clip: Cô gái trẻ bị đánh hội đồng dã man

Theo hình ảnh trong clip, cô gái trẻ mặc áo vàng chỉ biết ôm mặt, cúi người chịu trận trước những cú đánh hiểm hóc nhắm vào mặt và các bộ phận yếu điểm trên cơ thể. Chứng kiến nạn nhân bị đánh dã man có khá đông người đi đường nhưng không ai dám can ngăn.

Đáng nói, chàng trai mặc áo xám ngồi cười thản nhiên trước vụ ẩu đả lại chính là bạn trai cũ của nạn nhân. Cụ thể, một cư dân mạng cho biết: "Thanh niên người yêu cũ đã hẹn nạn nhân ra để bạn thân và người yêu mới đánh tàn nhẫn thế kia, nhưng chỉ ngồi chứng kiến toàn bộ vụ việc và cười".

Nam thanh niên hẹn tình cũ ra cho người yêu mới đánh ghen dã man - Ảnh 1
Cô gái trẻ bị đánh đập dã man - Ảnh cắt từ clip

Dường như chưa thỏa mãn, hai "nữ tặc" kéo lê nạn nhân vào hẻm gần đó để tiếp tục đánh đập. Không chỉ xâm phạm thân thể, hai cô gái này còn chửi bới, dùng nhiều lời lẽ thóa mạ nặng nề nạn nhân đang im lặng chịu đòn.

Nam thanh niên hẹn tình cũ ra cho người yêu mới đánh ghen dã man - Ảnh 2

Nam thanh niên thản nhiên ngồi nhìn nhóm nữ đánh hội đồng 1 cô gái bị cư dân mạng lên án dữ dội - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải lên mạng xã hội, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra facebook cá nhân của cả ba nhân vật "có tội" trong clip. Trong đó, trang Facebook được cho là của một trong hai cô gái kia đã đăng tải status thách thức: "Cảnh cáo H.B.V.A. nhé. Chị lần sau có xúc phạm người khác thì biết mình là ai nhé. Lúc cào phím thì tự tin lắm". Từ đó, một số người phỏng đoán rằng mâu thuẫn bắt nguồn từ những tranh cãi trên mạng xã hội.

"Nam thanh niên này không xứng làm đàn ông chút nào, hành động hẹn người yêu cũ ra để người yêu mới đánh đập thậm tệ thật sự hèn hạ quá mức", H.H. bình luận.

"Chắc hai cô gái ghen tuông, lời qua tiếng lại trên Facebook nên mới ra nông nỗi này. Dù có thế nào đi nữa việc thản nhiên cười đùa khi người yêu cũ bị đánh đập cũng không thể chấp nhận được", N.B. bày tỏ.

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