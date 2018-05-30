Kẻ thứ ba lớn tiếng tuyên bố: "Bọn tôi yêu nhau là việc của bọn tôi. Tại bà không giữ được chồng" khiến nhiều người chứng kiến rất bất bình.

Mới đây, tài khoản Facebook C.C. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh vợ kéo người đánh ghen chồng và bồ nhí ngay tại nơi làm việc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chỉ sau ít giờ, clip ngắn nhận về hơn 25 ngàn lượt xem và hàng ngàn bình luận, chia sẻ.

Clip: Vợ kéo người đánh ghen chồng và bồ nhí

Theo hình ảnh trong clip, người vợ (áo trắng) kéo theo nhóm người đến đánh ghen một cặp nam nữ ngay giữa đường. Cô gái trẻ mặc áo khoác xanh chấm bi trắng bị người vợ túm tóc, đánh tát liên tiếp vào mặt và cơ thể. Người chồng cũng bị khoảng 2,3 người đàn ông đuổi đánh. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc và quay lại bằng điện thoại.

Người chồng bị đuổi đánh - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Phụ nữ & Gia đình, C.C. cho biết mình đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Vụ đánh ghen xảy ra tại công ty Kyocera (xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Bị cho là có quan hệ bất chính với chồng người khác, cô bồ nhí bị vợ kéo người đến "dằn mặt". Anh chồng vì bênh nhân tình nên cũng bị đuổi đánh. Đặc biệt, kẻ thứ ba còn lớn tiếng tuyên bố: "Bọn tôi yêu nhau là việc của bọn tôi. Tại bà không giữ được chồng" khiến nhiều người chứng kiến rất bất bình.

Bồ nhí bị đánh, tát liên tiếp vào mặt và cơ thể - Ảnh cắt từ clip

Vụ việc nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

"Hai người này làm chung công ty với mình. Mọi người cũng nghe phong thanh về mối quan hệ này lâu rồi. Không ngờ cô vợ lại kéo người đến đánh ghen ầm ĩ như vậy", V.C.T. bình luận.

"Có chuyện gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau. Đánh ghen thế này chỉ làm mọi người thêm mất mặt thôi", K.T.L. cho biết.

Clip: Vợ nổi điên túm tóc đánh ghen giữa đường, chồng lao vào bênh vực bồ nhí Cô vợ liên tục túm tóc, chửi bới tình địch ngay giữa đường khiến người dân hiếu kỳ tập trung rất đông để theo dõi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bo-nhi-bi-vo-danh-ghen-giua-duong-bon-toi-yeu-nhau-tai-ba-khong-giu-duoc-chong-284721.html