Chị G. là chủ một spa làm đẹp tiếng tăm trên địa bàn thành phố đã xác nhận mình bị tấn công bằng nước mắm và bột ớt tại đường Cao Thắng đêm 12/6.

Hôm nay (13/6), lãnh đạo Công an TP. Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang tiến hành làm rõ vụ việc chị G. (chủ một spa làm đẹp ở Thanh Hóa) bị một nhóm phụ nữ lột đồ, đánh đập, đổ nước mắm và ớt bột lên người vào tối 12/6 trên đường Cao Thắng, (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa). Vụ hành hung trên đường Cao Thắng, TP Thanh Hóa tối 12/6 - Ảnh: Facebook Theo một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, chị G. quan hệ bất chính với chồng người khác lại có thái độ thách thức nên bị vợ kéo người đến đánh ghen.

Chị G. phải nhập viện điều trị sau khi bị nhóm người hành hung tối 12/10 - Ảnh: Dân Việt Theo thông tin ban đầu, chị G. đã xác nhận mình đúng là cô gái bị tấn công bằng nước mắm và bột ớt tại đường Cao Thắng đêm 12/6. Tuy nhiên, chị phủ nhận chuyện mình bị đánh ghen như lời đồn thổi trên mạng.

Nạn nhân khẳng định mình không quan hệ bất chính với chồng người khác - Ảnh: Facebook Nguyên nhân vụ hành hung có thể do cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh vì nạn nhân là chủ một spa khá tiếng tăm - Ảnh: Facebook Chị G. cho biết mình đã có chồng con và không có tình cảm ngoài luồng với bất cứ người đàn ông nào. Nguyên nhân vụ việc có thể do cạnh tranh trong kinh doanh, các đối thủ đã làm ăn đã dựng lên vụ đánh ghen để bôi nhọ danh dự của chị. Thậm chí, một số cá nhân đã tạo Facebook giả rồi đưa thông tin thất thiệt. Trong số đó có tài khoản Facebook nói rằng chị G. là mẹ đơn thân, quan hệ bất chính với đàn ông có vợ nên bị đánh. Tuy nhiên chị G. khẳng định thông tin này hoàn toàn là bịa đặt. Hiện chị G. đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng, mong chính quyền sớm điều tra làm rõ nhóm người đã hành hung mình và xử lý đúng người đúng tội.

'Bồ nhí' bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm và ớt bột trốn tránh không hợp tác với công an Hiện tại nạn nhân bị đánh ghen lột đồ, đổ nước mắm, xát ớt bột vào chỗ hiểm vẫn từ chối làm việc với cơ quan công an.

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