Chị G. là chủ một spa làm đẹp tiếng tăm trên địa bàn thành phố đã xác nhận mình bị tấn công bằng nước mắm và bột ớt tại đường Cao Thắng đêm 12/6.
- Vợ đánh ghen lột đồ, trộn nước mắm và bột ớt xát vào chỗ hiểm của bồ nhí ngay giữa đường
- Ghen tuông, chồng đâm chết vợ rồi tự tử bất thành
Hôm nay (13/6), lãnh đạo Công an TP. Thanh Hóa cho biết, cơ quan công an đang tiến hành làm rõ vụ việc chị G. (chủ một spa làm đẹp ở Thanh Hóa) bị một nhóm phụ nữ lột đồ, đánh đập, đổ nước mắm và ớt bột lên người vào tối 12/6 trên đường Cao Thắng, (phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa).
Theo một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội, chị G. quan hệ bất chính với chồng người khác lại có thái độ thách thức nên bị vợ kéo người đến đánh ghen.
Theo thông tin ban đầu, chị G. đã xác nhận mình đúng là cô gái bị tấn công bằng nước mắm và bột ớt tại đường Cao Thắng đêm 12/6. Tuy nhiên, chị phủ nhận chuyện mình bị đánh ghen như lời đồn thổi trên mạng.
Chị G. cho biết mình đã có chồng con và không có tình cảm ngoài luồng với bất cứ người đàn ông nào. Nguyên nhân vụ việc có thể do cạnh tranh trong kinh doanh, các đối thủ đã làm ăn đã dựng lên vụ đánh ghen để bôi nhọ danh dự của chị.
Thậm chí, một số cá nhân đã tạo Facebook giả rồi đưa thông tin thất thiệt. Trong số đó có tài khoản Facebook nói rằng chị G. là mẹ đơn thân, quan hệ bất chính với đàn ông có vợ nên bị đánh. Tuy nhiên chị G. khẳng định thông tin này hoàn toàn là bịa đặt.
Hiện chị G. đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng, mong chính quyền sớm điều tra làm rõ nhóm người đã hành hung mình và xử lý đúng người đúng tội.