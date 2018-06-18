Bị dàn cảnh đánh ghen để cướp, nam thanh niên phóng xe chạy mất, bỏ mặc người yêu bị đánh đập

Xã hội 18/06/2018 13:53

Trong lúc nạn nhân bị hai nam thanh niên đánh túi bụi, anh người yêu đã phóng xe chạy mất khiến dân mạng bức xúc.

Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện khá bi hài xảy ra với đôi nam nữ bị dàn cảnh cướp xe tại khu vực đường Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đáng chú ý, khi bị một số đối tượng chặn đường, đánh bạn gái túi bụi, nam thanh niên người yêu của cô gái này đã phóng xe chạy mất, để mặc nạn nhân một mình chống trả với bọn cướp.

Bị dàn cảnh đánh ghen để cướp, nam thanh niên phóng xe chạy mất, bỏ mặc người yêu bị đánh đập - Ảnh 1
Cô gái mặc váy hoa bị dàn cảnh cướp giật tại khu vực đường Thanh Niên (quận Tây Hồ) - Ảnh: FBNV 

Nguyên văn bài chia sẻ trên Facebook Trần Nhật Anh:

"Tối qua mình và mẹ vừa đi ăn đêm về, đang trên đường từ Trấn Vũ (quận Ba Đình) rẽ ra đoạn đường Thanh Niên (quận Tây Hồ) bỗng thấy có biến. Một bạn gái mặc váy hoa đang đi cùng với người yêu bỗng nhiên bị hai thanh niên chặn đầu xe. Thanh niên nam ngồi đằng sau nhảy xuống xe cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp và xô ngã bạn gái, vừa đánh vừa chửi rất thậm tệ. Mẹ mình thấy bất bình bèn dừng xe lại rồi tri hô.

Bạn gái vì sợ hãi quá đã bỏ chạy vào khu vườn hoa ngay gần đó, hai thanh niên kia tiếp tục đuổi đánh, còn anh người yêu đi với bạn gái không hiểu sao lại phóng xe chạy mất. Mẹ mình tiếp tục đuổi theo và la hét can ngăn thì nam thanh niên đánh bạn gái hét lên: 'Đây là người yêu cháu, nó đi cặp bồ bị cháu bắt được, để cháu đánh chết nó hôm nay'.

Mẹ mình mới phản bác lại: "Dù có là vợ thì mày cũng không được đánh đánh phụ nữ" rồi gọi cô bé kia chạy qua. Thấy không làm gì được nên hai thanh niên kia bực tức chửi thề mấy câu rồi bỏ đi.

Bạn gái kia thì sợ hãi, mặt tái mét, liên tục thanh minh là không hề quen biết hai người kia, tự nhiên bị chặn xe rồi đánh chứ không có chuyện đi cặp kè rồi bị đánh ghen. Tới đây thì mọi người nghĩ ngay đến trường hợp vô cùng quen thuộc là dàn cảnh đánh ghen để cướp xe như báo chí hay nhắc đến.

Lúc này, bạn gái mới phát hiện túi xách, ví tiền và điện thoại đã để trong cốp xe của người yêu. Mẹ mình liền cho bạn gái gọi nhờ điện thoại, kêu người yêu quay lại đón. Tuy nhiên, anh ta "cò quay" hoài và một lúc lâu sau cũng chẳng quay lại. Cuối cùng, mọi người đành gọi taxi cho nạn nhân về nhà.

Không thể tin nổi giữa đoạn đường đông đúc mà lại xảy ra hành vi trộm cướp táo tợn đến vậy. Các bạn nữ khi ra đường buổi tối nên trang bị cho mình dụng cụ phòng thân, tránh về khuya một mình nhé. Còn anh bạn trai đã bỏ chạy kia thật chẳng còn gì để nói. Đàn ông mà hành xử thua một người phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ mình".

Bị dàn cảnh đánh ghen để cướp, nam thanh niên phóng xe chạy mất, bỏ mặc người yêu bị đánh đập - Ảnh 2
Các bạn nữ không nên về khuya một mình để tránh bị dàn cảnh cướp giật - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bài viết thu hút hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra rất bất bình với hành động bỏ chạy thoát thân của anh bạn trai nạn nhân, đồng thời khuyên các bạn nữ không nên ra đường vào buổi tối muộn tránh những chuyện đáng tiếc thế này diễn ra.

"Anh người yêu kia hèn nhát thế không biết. Một người xa lạ còn không màng nguy hiểm để giúp đỡ mà anh ta nỡ lòng nào chạy trước như thế", H.A. bình luận.

"May mắn là mẹ con bạn và cô gái kia đều không sao. Còn anh bạn trai kia thì chẳng còn gì để nói, nhát cáy đến thế là cùng. Sau chuyện này chắc chẳng yêu nhau được nữa đâu nhỉ", A.M. bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, bạn Trần Nhật Anh cho biết sau khi về đến nhà, anh bạn trai trong câu chuyện đã gọi điện cảm ơn, đồng thời giải thích do lúc bị cướp trong cốp xe có rất nhiều tiền nên không dám ở lại, đành chạy trước rồi gọi người tới giúp sau. Cặp đôi đã gặp lại nhau và nạn nhân cũng đã về nhà an toàn. Hiện câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ cực nhiệt tình.

Vợ kéo người đánh ghen cắt tóc, lột đồ bồ nhí trần truồng giữa đường

Vợ kéo người đánh ghen cắt tóc, lột đồ bồ nhí trần truồng giữa đường

Cô vợ kéo người đánh ghen cắt tóc, lột đồ bồ nhí ngay trên đường vì bị thách thức trong thời gian dài.

Xem thêm
Từ khóa:   dàn cảnh cướp tài sản dàn cảnh cướp giật

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 11 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày