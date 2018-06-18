Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ câu chuyện khá bi hài xảy ra với đôi nam nữ bị dàn cảnh cướp xe tại khu vực đường Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đáng chú ý, khi bị một số đối tượng chặn đường, đánh bạn gái túi bụi, nam thanh niên người yêu của cô gái này đã phóng xe chạy mất, để mặc nạn nhân một mình chống trả với bọn cướp.

Bạn gái vì sợ hãi quá đã bỏ chạy vào khu vườn hoa ngay gần đó, hai thanh niên kia tiếp tục đuổi đánh, còn anh người yêu đi với bạn gái không hiểu sao lại phóng xe chạy mất. Mẹ mình tiếp tục đuổi theo và la hét can ngăn thì nam thanh niên đánh bạn gái hét lên: 'Đây là người yêu cháu, nó đi cặp bồ bị cháu bắt được, để cháu đánh chết nó hôm nay'.

"Tối qua mình và mẹ vừa đi ăn đêm về, đang trên đường từ Trấn Vũ (quận Ba Đình) rẽ ra đoạn đường Thanh Niên (quận Tây Hồ) bỗng thấy có biến. Một bạn gái mặc váy hoa đang đi cùng với người yêu bỗng nhiên bị hai thanh niên chặn đầu xe. Thanh niên nam ngồi đằng sau nhảy xuống xe cầm mũ bảo hiểm đánh tới tấp và xô ngã bạn gái, vừa đánh vừa chửi rất thậm tệ. Mẹ mình thấy bất bình bèn dừng xe lại rồi tri hô.

Mẹ mình mới phản bác lại: "Dù có là vợ thì mày cũng không được đánh đánh phụ nữ" rồi gọi cô bé kia chạy qua. Thấy không làm gì được nên hai thanh niên kia bực tức chửi thề mấy câu rồi bỏ đi.

Bạn gái kia thì sợ hãi, mặt tái mét, liên tục thanh minh là không hề quen biết hai người kia, tự nhiên bị chặn xe rồi đánh chứ không có chuyện đi cặp kè rồi bị đánh ghen. Tới đây thì mọi người nghĩ ngay đến trường hợp vô cùng quen thuộc là dàn cảnh đánh ghen để cướp xe như báo chí hay nhắc đến.

Lúc này, bạn gái mới phát hiện túi xách, ví tiền và điện thoại đã để trong cốp xe của người yêu. Mẹ mình liền cho bạn gái gọi nhờ điện thoại, kêu người yêu quay lại đón. Tuy nhiên, anh ta "cò quay" hoài và một lúc lâu sau cũng chẳng quay lại. Cuối cùng, mọi người đành gọi taxi cho nạn nhân về nhà.

Không thể tin nổi giữa đoạn đường đông đúc mà lại xảy ra hành vi trộm cướp táo tợn đến vậy. Các bạn nữ khi ra đường buổi tối nên trang bị cho mình dụng cụ phòng thân, tránh về khuya một mình nhé. Còn anh bạn trai đã bỏ chạy kia thật chẳng còn gì để nói. Đàn ông mà hành xử thua một người phụ nữ chân yếu tay mềm như mẹ mình".

Các bạn nữ không nên về khuya một mình để tránh bị dàn cảnh cướp giật - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, bài viết thu hút hàng ngàn bình luận từ cư dân mạng. Hầu hết đều tỏ ra rất bất bình với hành động bỏ chạy thoát thân của anh bạn trai nạn nhân, đồng thời khuyên các bạn nữ không nên ra đường vào buổi tối muộn tránh những chuyện đáng tiếc thế này diễn ra.

"Anh người yêu kia hèn nhát thế không biết. Một người xa lạ còn không màng nguy hiểm để giúp đỡ mà anh ta nỡ lòng nào chạy trước như thế", H.A. bình luận.

"May mắn là mẹ con bạn và cô gái kia đều không sao. Còn anh bạn trai kia thì chẳng còn gì để nói, nhát cáy đến thế là cùng. Sau chuyện này chắc chẳng yêu nhau được nữa đâu nhỉ", A.M. bày tỏ.

Trao đổi với chúng tôi, bạn Trần Nhật Anh cho biết sau khi về đến nhà, anh bạn trai trong câu chuyện đã gọi điện cảm ơn, đồng thời giải thích do lúc bị cướp trong cốp xe có rất nhiều tiền nên không dám ở lại, đành chạy trước rồi gọi người tới giúp sau. Cặp đôi đã gặp lại nhau và nạn nhân cũng đã về nhà an toàn. Hiện câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng chia sẻ cực nhiệt tình.