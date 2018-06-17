Nguyên nhân đau lòng vụ chồng chém vợ và con dâu trọng thương ở Hưng Yên

Xã hội 17/06/2018 19:11

Thấy vợ và con dâu nằm gục trên sàn nhà đầy máu, Nguyễn Văn Tươi đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hôm nay (17/6), Công an huyện Kim Động (Hưng Yên) vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tươi (44 tuổi, trú thôn Vân Nghệ, xã Mai Động, huyện Kim Động) để điều tra về hành vi chém vợ và con dâu gây thương tích nghiêm trọng.

Theo điều tra ban đầu, vào đêm 11/6, Tươi xảy ra mâu thuẫn với vợ là bà Nguyễn Thị Đ. (45 tuổi). Trong lúc xô xát, Tươi dùng dao chặt chuối có độ dài khoảng 52cm chém nhiều nhát vào mặt, lưng và tay vợ khiến bà Đ. gục tại chỗ.

Thấy cha mẹ chồng ẩu đả, chị B.T.Y (22 tuổi, con dâu) chạy vào can ngăn, nhưng bị Tươi chửi bới, đuổi theo chém nhiều nhát vào vùng tay, người dẫn đến trọng thương. Thấy cả hai nạn nhân nằm gục trên sàn nhà đầy máu, Tươi nghĩ vợ và con dâu đã chết nên sợ hãi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Rất may hàng xóm nghe tiếng kêu thét đã chạy sang xem và phát hiện sự việc kịp thời, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu đồng thời trình báo với Công an huyện Kim Động và phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên.

Sau khi cấp cứu tại bệnh viện huyện, do vết thương nặng nên hai nạn nhân đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân đau lòng vụ chồng chém vợ và con dâu trọng thương ở Hưng Yên - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Tươi - Ảnh: Người đưa tin

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Văn Môn – Chủ tịch UBND xã Mai Động cho biết, nguyên nhân của vụ án đã được xác định là do thiếu tiền đánh bạc, Tươi đã về nhà để lấy tiền nhưng bị bà Đ. phát hiện và ngăn cản nên cả hai đã xảy ra xô xát.

Nhận tin báo về vụ án, Công an huyện Kim Động đã phối hợp với Công an xã Mai Động truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Tươi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 15 giờ ngày 12/6, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được Nguyễn Văn Tươi khi đối tượng này đang ẩn náu tại một trang trại chăn nuôi vịt ở cùng thôn.

Hiện hại, bà Đ. và con dâu đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Tại địa phương, Tươi nổi tiếng là mê cờ bạc, nóng tính, thường xuyên đánh đập vợ con.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Chồng chém vợ và con dâu trọng thương vì mâu thuẫn gia đình

Chồng chém vợ và con dâu trọng thương vì mâu thuẫn gia đình

Trong lúc xô xát, ông Tươi chạy xuống bếp lấy dao chém nhiều nhát vào người vợ. Cô con dâu lao vào can ngăn cũng bị bố chồng chém trọng thương.

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