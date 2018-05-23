Ép con trai ly hôn rồi nhốt trong nhà, mẹ chồng thuê người đổ keo 502 vào đầu con dâu

"Sáng nay cặp vợ chồng này đã lên trình báo về sự việc, chúng tôi đang tiếp nhận thông tin và điều tra, làm rõ sự việc", ông Ngọc trao đổi với Báo Đất Việt.

Sáng nay (23/5), ông Đào Minh Ngọc - Trưởng Công an phường Ngọc Lâm (quận Long Biên, Hà Nội) cho biết đơn vị đã nhận được đơn trình báo của chị O. (23 tuổi, quê ở Cao Bằng) bị một nhóm người đổ keo 502 lên đầu.

Trong lúc mọi người đang ngồi gọi đồ ăn trong quán thì có hai xe máy khoảng 4-6 người dừng lại trước cửa quán. Nhóm này đi đến phía chị O. và đổ 1 ca keo 502 vào đầu chị này, sau đó bỏ chạy.

Chị H.N. (một người dân chứng kiến sự việc) cho biết, khoảng 19 giờ ngày 22/5, chị O. cùng 3 người nữa vào một quán mì trên đường Ngọc Lâm (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên).

Chị N. đã cùng chị O. và người nhà lên phường trình báo sự việc. Sau đó mọi người đưa chị O. vào bệnh viện Đức Giang để xử lý vết thương.

Chị O. phải cắt đi một chỏm tóc trên đỉnh đầu - Ảnh: Báo Đất Việt

Chị O. tâm sự, mình lấy chồng được gần 2 năm và có 1 đứa con gái mới 1 tuổi. Thời gian qua mẹ chồng chị đã dùng nhiều biện pháp để ép hai vợ chồng chị ly hôn. Người này còn đe dọa con dâu và người nhà nếu không ly hôn sẽ dùng cách khác để "xử lý". Chị O. không đồng ý với yêu cầu của mẹ chồng.

Sau 1 thời gian không chịu được áp lực phía mẹ chồng, hai vợ chồng chị O. đã ra toà ly hôn. Chị ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, không mang theo bất kì tài sản hay tiền bạc gì từ nhà chồng.

Ngoài ra, chị O. cũng không được nuôi con vì không chứng minh được thu nhập. Thời gian sau khi lấy chồng rồi sinh nở, chị O. ở nhà chăm con nên không có công việc không ổn định.

Cô gái trẻ còn bị bỏng một phần cơ thể - Ảnh: Báo Đất Việt

Ly hôn xong, chị O. thuê phòng trọ ở và đi làm nhưng vẫn không thoát được "cái bóng" của mẹ chồng. Bà liên tục đến nhà trọ, chỗ làm của chị O. để gây khó dễ, bắt con dâu phải chuyển hẳn đi nơi khác sống. Ngoài ra, theo chia sẻ của cặp vợ chồng trẻ, người mẹ này còn nhốt con trai ở trong nhà không cho ra ngoài.

Tối 22/5, khi người chồng trốn ra khỏi nhà tìm đến chỗ vợ và cùng mọi người đi ăn thì xảy ra sự việc. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.