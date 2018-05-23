Xôn xao clip bố chồng vào nhà nghỉ với con dâu ở Đắk Lắk

Xã hội 23/05/2018 15:28

Bị bắt quả tang vào nhà nghỉ với bố chồng, cô con dâu vẫn tỏ thái độ dửng dưng: 'Mà có thấy đâu. Có thấy không?'.

Mới đây, mạng xã hội bàn tán xôn xao về đoạn clip ghi lại cảnh con trai bắt quả tang bố chồng và chị dâu trong nhà nghỉ do tài khoản Facebook Đ.M.T. đăng tải. 

Clip: Con trai bắt quả tang bố và chị dâu vào nhà nghỉ

Theo hình ảnh trong clip, anh T. đến nhà nghỉ Kơ Nia (TP. Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sau khi hỏi lễ tân số phòng, anh đến trước cửa phòng thì bắt gặp bố ruột và chị dâu đang ở trong.  

Một lúc sau, cả hai mở cửa đi ra ngoài. anh con trai gọi bố: "Bố ra đây con nói chuyện với bố nè". Tuy nhiên, người bố tỏ thái độ gay gắt: "Tao không có nói gì hết" rồi đi tới chỗ để xe máy. Lúc này, chủ nhà nghỉ gọi với theo nhắc nhở ông cụ quên chưa kéo khóa quần và không trả tiền phòng.

Xôn xao clip bố chồng vào nhà nghỉ với con dâu ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Bố chồng và con dâu bị bắt gặp ở trong nhà nghỉ với nhau - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh T. quay sang chất vấn chị dâu: "Mày còn chối nữa không?". Đáp lại, cô chị dâu đứng khoanh tay, mặt dửng dưng và trả lời: "Có làm gì đâu mà sợ".

Xôn xao clip bố chồng vào nhà nghỉ với con dâu ở Đắk Lắk - Ảnh 2
Bị bắt quả tang ở trong nhà nghỉ với bố chồng, cô con dâu vẫn tỏ ra thản nhiên - Ảnh: Nhân vật cung cấp 

Anh T. tỏ ra vô cùng bức xúc: "Mày vô nhà nghỉ làm gì mà mày kêu không làm gì! Quần ông chưa kéo phéc-mơ-tuya nữa kìa”. Cô chị dâu vẫn quyết không chịu thua: "Mà có thấy đâu. Có thấy không?". Sau đó, người phụ nữ còn thách thức em chồng quay video rồi leo lên xe bố chồng đi về.

Trao đổi với chúng tôi, anh T. cho biết: "Anh trai tôi đã mất được hơn 1 năm. Hai người này đã quan hệ bất chính với nhau từ lúc anh trai tôi còn sống. Tôi bức xúc từ lâu nhưng không có bằng chứng. Đến hôm nay mới bắt quả tang được bố tôi và chị dâu vào nhà nghỉ với nhau. Lúc ra khỏi phòng, bố tôi còn chưa kéo phéc-mơ-tuya, còn chị dâu thì mặc quần ngược. Nếu nói không có chuyện gì liệu có ai tin không?".

Xôn xao clip bố chồng vào nhà nghỉ với con dâu ở Đắk Lắk - Ảnh 3
Bố chồng và con dâu lên xe máy ra về - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chưa hết, anh T. còn cho biết vì bị cấm cản quan hệ với con dâu, bố anh đã đánh mẹ anh đến nhập viện. Chính anh còn bị bố vu oan rằng đánh ông gây thương tích 21% để kiện anh phải đi tù. 

Vì quá bức xúc trước hành động của bố, anh đã xin phép bà con, họ hàng đưa sự việc lên mạng xã hội, đồng thời mong chính quyền điều tra, làm rõ vụ việc để trả lại sự trong sạch cho mình.

Xôn xao clip bố chồng vào nhà nghỉ với con dâu ở Đắk Lắk - Ảnh 4
Hình ảnh mẹ anh T. bị người chồng đầu ấp tay gối hơn 40 năm đánh bị thương - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện vụ việc đang được dân mạng chia sẻ nhanh chóng mặt.

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