'Mây mưa' trong nhà nghỉ với 2 kiều nữ, cụ ông 80 tuổi nhẵn túi vì viên thuốc 'dũng mãnh'

Theo điều tra ban đầu, ngày 18/4/2018, gia đình ông T.V.H., (80 tuổi, trú quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) đến công an trình báo về việc có một phụ nữ gọi điện đến từ chính số điện thoại của ông H. với nội dung: chiếc xe máy và giấy tờ của ông H. "bị mất" hiện đang được cầm cố tại một quán cầm đồ. Người phụ nữ này cho địa chỉ và bảo ông H. đem tiền đến chuộc.

Hôm nay (10/5), Công an huyện Kiến Thuỵ (TP Hải Phòng) cho biết đã bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Phương (28 tuổi, ngụ số 3A1, khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhận tin báo, công an huyện đã mời ông H. lên để xác minh.

Số điện thoại này chính là từ chiếc điện thoại của ông H. "bị mất" cùng chiếc xe máy và một số tài sản, giấy tờ từ đầu tháng 4/2018 tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Đông Phương, huyện Kiến Thuỵ trước đó.

Đối tượng Nguyễn Thị Phương - Ảnh: Công an nhân dân

Ông H. kể, khoảng đầu năm 2018, ông tình cờ quen với một phụ nữ khoảng gần 30 tuổi tên Hồng. Sau khi nhắn tin với nhau được một thời gian, hai người hẹn hò "tâm sự" tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Kiến Thuỵ. Việc này được lặp lại nhiều lần, mỗi khi đi "tâm sự" ông H. phải trả tiền cho Hồng.

Đến tháng 4/2018, Hồng giới thiệu người phụ nữ khác cho ông H. để "đổi gió". Sáng 8/4, ông H. đi xe máy đến nhà nghỉ Minh Thành, xã Đông Phương để gặp Hồng và cô gái mới kia.

Sau khi thay nhau chăm sóc, kích dục, hai cô gái đưa cho ông H. 1 viên thuốc nói là thuốc tăng lực và đề nghị ông uống để thêm phần "dũng mãnh". Tuy nhiên vừa uống xong thì ông H. lăn ra ngủ mê mệt.

Khi tỉnh dậy, cụ ông 80 tuổi tá hỏa khi toàn bộ ví tiền, điện thoại và chiếc xe máy của ông đã biến mất cùng hai người phụ nữ.

Sau quá trình điều tra xác minh, công an đã phát hiện đối tượng nghi vấn chính là Nguyễn Thị Phương hiện trú tại Khu tập thể đóng tàu Bạch Đằng, huyện Kiến Thụy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã tóm gọn được Phương và thu hồi được toàn bộ tang vật mà chúng cướp của ông H.

Phương khai nhận đã quen biết và làm gái bán dâm với Hồng được thời gian dài. Khi biết Hồng "móc túi" ông H. được không ít tiền, cả hai đã cùng nhau lên kế hoạch để cướp tài sản của ông.

Biết ông H hám "của lạ" nên Hồng giới thiệu Phương cho ông H. "đổi gió" rồi lừa ông H. uống thuốc ngủ. Cả hai đem chiếc xe máy đi cầm cố được 7 triệu đồng và chia nhau.

Sau khi gây án một thời gian, Nguyễn Thị Phương đã dùng chính chiếc điện thoại cướp được của ông H. gọi đến cho gia đình ông và cho địa chỉ để chuộc lại chiếc xe máy cùng các giấy tờ khác thì bị bắt.