Người mẹ vừa trở về nhà thì bắt quả tang ông D. (70 tuổi) và con gái đang ở trong phòng ngủ. Bị phát giác, cụ ông vội vã rời đi, còn bé N. thì khóc lóc sợ hãi và kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của ông lão lớn tuổi.

Chiều nay (6/1), Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc bé Nguyễn T.H.N. (11 tuổi, đang học lớp 6) nghi bị cụ ông 70 tuổi xâm hại tình dục. Người gửi đơn tố cáo là chị Nguyễn T.H.M. (mẹ bé N., trú tại phường Đúc, TP. Huế). Chị M. sững sờ khi bắt quả tang cụ ông 70 tuổi xâm hại con gái 11 tuổi trong phòng ngủ - Ảnh: Công an nhân dân Người bị tố cáo là ông D. (70 tuổi, trú phường Thuận Thành, TP. Huế), người quen của gia đình em N. nên thường xuyên đến nhà bé gái chơi.

Mới đây, ông D. đến nhà chị M. ăn cơm tối. Sau đó chị có việc nên ra khỏi nhà. Không lâu sau, một người hàng xóm gọi điện báo chị M. về gấp vì bé N. đang bị xâm hại. Người mẹ vội vã trở về nhà và bắt quả tang ông D. cùng con gái đang ở trong phòng ngủ. Bị phát giác, ông lão 70 tuổi vội vã rời đi. Bé N. thì khóc lóc sợ hãi và kể lại toàn bộ hành vi đồi bại của ông D.

Gia đình bé gái lập tức gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng. Công an phường Đúc và Công an TP. Huế đã nắm rõ thông tin, lấy lời khai nhân chứng và tiến hành giám định sức khỏe đối với nạn nhân. Theo Công an nhân dân, ông D. từng là lương y, bán thuốc tây tại khu vực phường Thuận Thành (TP. Huế). Bị cáo Nguyễn Văn Kim bị tuyên án 4,5 năm tù giam vì xâm hại tình dục bé 16 tháng tuổi - Ảnh: Tuổi Trẻ Trước đây, trên địa bàn huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) từng xảy ra vụ án cụ ông 81 tuổi xâm hại tình dục bé 16 tháng tuổi khi được nhờ trông giữ. Khoảng 7 giờ sáng ngày 28/8/2017, chị Lý Thị D. đưa con gái 16 tháng tuổi (bé H.) sang gửi bà Vũ Thị Xuân (SN 1960, hàng xóm) trông hộ. Một lúc sau, bà Xuân đi chợ nên nhờ chồng là Nguyễn Văn Kim trông bé H. Lúc này, ông Kim nổi thú tính, dùng ngón tay xâm hại vùng kín bé gái dẫn đến chảy máu. Nghe tiếng con khóc ré lên bên nhà hàng xóm, chị D. chạy sang xem thì thấy ông Kim đang cầm trên tay chiếc quần của con gái mình. Bé H. nằm trên giường tím tái, khóc nấc lên và vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Kim thừa nhận dùng ngón tay tác động vào vùng kín của bé gái 16 tháng tuổi dẫn đến chảy máu. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Kim 4 năm rưỡi tù về tội "Dâm ô với trẻ em", đồng thời gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 48 triệu đồng. Hai vụ án trên là lời cảnh tỉnh dành cho các bậc phụ huynh phải tuyệt đối cẩn trọng khi giao con cho người khác trông giữ. Chỉ cần một chút chủ quan của cha mẹ, các em có thể trở thành nạn nhân của xâm hại tình dục, gánh chịu nỗi đau thể xác và tinh thần suốt cả cuộc đời.

Cụ ông 81 tuổi xâm hại bé 16 tháng đến rách màng trinh: Lãnh 4 năm rưỡi tù Tại phiên tòa, bị cáo Kim thừa nhận dùng ngón tay tác động vào vùng kín của bé gái 16 tháng tuổi dẫn đến rách màng trinh, chảy máu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hue-me-chet-dung-khi-bat-qua-tang-cu-ong-70-tuoi-xam-hai-con-gai-lop-6-trong-phong-ngu-265661.html