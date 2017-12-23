Mặc dù vụ án bé gái 11 tuổi bị ông nội và cha ruột xâm hại đã khép lại bằng bản án thích đáng đối với hai bị cáo nhưng vẫn không khỏi khiến người ta phải giật mình khiếp sợ vì hành vi mất hết tính người.

Bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội hiếp dâm nhiều lần

Quá kinh hoàng trước hành vi thú tính của hai người ruột thịt, sáng ngày 29/3, khi được mẹ đưa đến chỗ làm, bé Đ. đã kể lại sự việc đau lòng cho bà ngoại nghe. Bà Nguyễn Thị M. (52 tuổi) – bà ngoại bé Đ. lập tức dẫn cháu đến Công an huyện Mang Thít trình báo.

Bé P.T.L.Đ (11 tuổi) sống cùng cha mẹ và ông nội tại xã An Phước, huyện Mang Thít (Vĩnh Long). Từ năm 2016 đến đầu năm 2017, bé Đ. đã bị chính cha đẻ là Phan Thanh Tuấn (36 tuổi) và ông nội Phan Thanh Sơn (62 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần. Đặc biệt, theo lời kể của Đ., trước mỗi lần xâm hại, cha và ông nội đều cho em uống thuốc tránh thai và đe dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ giết cả hai mẹ con. Đáng trách hơn, khi nghe con gái kể lại sự việc, mẹ bé chỉ nói “Từ từ để mẹ la cha và ông nội, không cho làm vậy nữa”.

Bé Đ. vẫn còn bị ám ảnh bởi hành vi thú tính của 2 người thân - Ảnh: Internet

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án “Hiếp dâm trẻ em” đối với bị cáo Phan Thanh Sơn. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu ruột. Với hành vi mất nhân tính, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo chịu mức án chung thân. Phiên toàn diễn ra sau đó một tuần cũng đã tuyên phạt án chung thân đối với bị cáo Phan Thanh Tuấn.

Bị cáo Tuấn (trái) và bị cáo Sơn (phải) bị tòa tuyên mức án chung thân - Ảnh: Internet

Cha ruột hiếp dâm con gái 5 tuổi

Ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Ba (tức Cường, 35 tuổi, trú tại thôn 2, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) mức án 20 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân trong vụ án là bé N.T.L. (5 tuổi), con ruột của bị cáo Ba.

Bị cáo Nguyễn Văn Ba tại phiên tòa - Ảnh: Internet

Theo cáo trạng, bị cáo Ba kết hôn với chị Nguyễn Thị N. (25 tuổi, trú tại huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) và có một con chung là bé L.

Tháng 1/2014, cuộc sống gia đình phát sinh nhiều mâu thuẫn nên vợ chồng bị cáo sống ly thân. Sau đó, bị cáo Ba và vợ đi làm công nhân ở Bình Dương nhưng không ở cùng. Thỉnh thoảng hai người thay nhau về quê Vĩnh Long thăm con gái.

Khoảng 21 giờ ngày 13/4, trong lúc ôm con ngủ, bị cáo đã nảy sinh dục vọng và thực hiện hành vi đồi bại với bé L. Sau đó, y vẫn đưa con đi học bình thường và về Bình Dương đi làm.

Trưa ngày 14/4, sau khi người nhà đón bé L. đi học về thì phát hiện em có dấu hiệu bị xâm hại. Gia đình lập tức báo công an. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh bắt khẩn cấp nghi phạm Nguyễn Văn Ba. Tại đây, Ba đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiếp dâm bé gái hàng xóm đến mang thai

Chỉ mới 10 tuổi và đang học lớp 3 nhưng bé H. (trú tại xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, Vĩnh Long) đã bị gã yêu râu xanh sống cạnh nhà xâm hại nhiều lần dẫn đến có thai.

Bé H. là nạn nhân của vụ xâm hại tình dục trẻ em khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh: Internet

Gã hàng xóm thú tính này có tên Huỳnh Thanh Trung (39 tuổi), hàng xóm của gia đình bé H. Vì hay qua nhà nhậu cùng ông ngoại bé H. nên y đã nảy sinh ý định hiếp dâm bé. Ngày 24/2, lợi dụng lúc bé H. chỉ có một mình, Trung đã mò sang nhà. Lúc này, gã yêu râu xanh đã đẩy em vào phòng ngủ để xâm hại. Sau khi thỏa mãn dục vọng, Trung cấm bé H. kể lại sự việc cho người khác.

Căn phòng nơi Trung giở trò đồi bại với bé H. - Ảnh: Internet

Ngày 27/3, bà ngoại bé H. thấy cháu gái có biểu hiện bất thường, vùng kín bị thương nên đã gặng hỏi thì phát hiện sự việc động trời. Di khám, H. đã mang thai khoảng 5 tuần. Gia đình bé H. đã trình báo toàn bộ sự việc cho công an huyện Bình Tân.

Ngày 12/12, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trung với tội danh “Hiếp dâm trẻ em”. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Trung mức án chung thân với hành vi đồi bại. Đồng thời, bị cáo phải bồi thường 154 triệu cho gia đình nạn nhân.

Bị cáo Huỳnh Thanh Trung tại phiên tòa - Ảnh: Internet

Về phần bé H., trước đó, em đã được gia đình đưa đi bỏ thai. Hiện tại, em đã đi học trở lại nhưng sức khỏe khá yếu và hay giật mình về đêm.