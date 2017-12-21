Hiếp dâm con gái ruột nhiều lần, người cha nhận bản án 20 năm tù

Xã hội 21/12/2017 10:47

Lợi dụng sự ngây thơ của các nạn nhân, Hồ Sỹ đã hiếp dâm 2 bé gái trong đó có cả con ruột của mình.

Hôm qua (20/12), Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 20 năm tù giam đối với bị cáo Hồ Sỹ (sinh năm 1978), cư trú tại xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức về tội hiếp dâm trẻ em. Một trong hai nạn nhân là con ruột của Hồ Sỹ.

Theo thông tin từ Công An Nhân Dân, Hồ Sỹ đã lợi dụng việc chưa phát triển về thể chất, tinh thần của cháu A. (12 tuổi, con của Sỹ) để xâm hại nhiều lần. Trong đó, hai lần được xác định vào ngày 1/2 và 7/2/2017.

Hiếp dâm con gái ruột nhiều lần, người cha nhận bản án 20 năm tù - Ảnh 1
Hồ Sỹ bị tuyên 20 năm tù giam vì tội hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Công An Nhân Dân

Ngoài ra, vào ngày 29/12/2015 đối tượng Sỹ còn thực hiện hành vi hiếp dâm cháu U (12 tuổi) ở huyện Tuy Đức. Được biết vào thời điểm bị xâm hại, A. và U. chỉ mới 11 tuổi.

Tại phiên tòa xét xử, mặc dù bị cáo Sỹ thừa nhận hành vi giao cấu với A. nhưng lại phủ nhận việc hiếp dâm bé U.

Dù vậy, căn cứ vào chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của những người có liên quan tại phiên tòa và các chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hồ Sỹ 20 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Bé gái bị cha và ông nội hiếp dâm

Những ngày đầu tháng 4/2017, vụ việc bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội hiếp dâm ở Vĩnh Long khiến dư luận xôn xao suốt một thời gian dài.

Liên quan đến vụ án, chiều ngày 11/9, bị cáo Phan Thanh Sơn (sinh năm 1955, ngụ huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên mức án tù chung thân vì nhiều lần hiếp dâm cháu ruột.

Hiếp dâm con gái ruột nhiều lần, người cha nhận bản án 20 năm tù - Ảnh 2
Vụ án bé gái 11 tuổi bị cha và ông nội hiếp dâm gây rúng động dư luận - Ảnh: Internet

Trước đó một tuần, bị cáo Phan Thanh Tuấn (sinh năm 1984, cha ruột của bé gái) cũng bị tòa tuyên án chung thân.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2016 đến đầu năm 2017, bị cáo Tuấn và Sơn đã nhiều lần xâm hại bé Đ. Sau mỗi lần như vậy, cả hai đều ép bé gái 11 tuổi uống thuốc tránh thai và đe dọa sẽ giết nếu kể lại cho người khác. Đến ngày 29/2/2017, bà ngoại của bé gái mới phát hiện vụ việc liền đến công an địa phương trình báo.

Phẫn nộ: Cha nhiều lần hiếp dâm con gái 8 tuổi

Phẫn nộ: Cha nhiều lần hiếp dâm con gái 8 tuổi

Hôm nay (23/11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng S.T. (35 tuổi, ngụ xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

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