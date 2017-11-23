Hôm nay (23/11), Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng S.T. (35 tuổi, ngụ xã Tam Giang, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Nạn nhân trong vụ việc là bé S.C.T. (8 tuổi, con ruột của S.T.). Theo thông tin trên Dân Việt, vào ngày 22/11, chị L.T.Đ. đến cơ quan Công an xã Tam Giang trình báo việc con mình bị cha ruột hiếp dâm.

Được biết, chị Đ. và S.T. đã ly thân. Bé C.T. sống với cha còn chị Đ. về nhà cha mẹ ruột ở. Ngày 22/11, chị Đ. đưa con gái về nhà ngoại chơi thì nghe cháu T. kể lại việc bị cha hiếp dâm nhiều lần.

Tại cơ quan điều tra, S.T. khai nhận đã thực hiện hành vi giao cấu với con gái ruột 3 lần.

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ sự việc.

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