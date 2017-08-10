Sau khi đi chơi về, nhìn thấy con gái nằm trên võng, gã đàn ông đồi bại dùng vũ lực để hiếp dâm và dọa giết nếu kể với người khác.

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện U Minh (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam Trần Minh Phong (47 tuổi, trú tại xã Khánh Tiến, huyện U Minh) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm".

Nạn nhân trong vụ án là T. (17 tuổi) con ruột của Trần Minh Phong.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng tháng 5/2017. Sau khi đi chơi về, nhìn thấy con gái nằm trên võng Phong liền nảy sinh ý nghĩ đồi bại. Hắn ta gọi con gái vào phòng ngủ rồi dùng vũ lực hiếp dâm cô bé. Sau khi thỏa mãn thú tính, gã đe dọa T. không được nói cho người khác biết nếu không sẽ giết chết.

Kể từ đó, gã đàn ông đồi bại này tiếp tục đe dọa và thực hiện hành vi thú tính với con gái ruột của mình thêm 3 lần nữa.

Đến cuối tháng 7/2017, vì kinh tế gia đình khó khăn nên Phong lên thành phố Hồ Chí Minh làm thuê. Lúc này, T. mới dám kể lại hết sự việc cho mẹ và cậu ruột biết. Sau khi nghe con gái kể lại, người mẹ liền đưa con gái đi báo công an.

Qua quá trình điều tra và xác minh ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện U Minh đã mời Phong về làm việc. Ban đầu, gã này trả lời quanh co hòng chối tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ rõ ràng, gã đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ sự việc. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin liên quan đến vụ việc.

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