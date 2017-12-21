Hôm qua (20/12), TAND tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Vũ Xuân Viễn (SN 1955, tổ trưởng tổ dân 57, khu 4B, phường Cao Xanh, TP.Hạ Long) về hành vi Hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là bé D.T.H. (SN 2003, hàng xóm của Viễn). Lúc xảy ra sự việc, bé H. mới 12 tuổi, là học sinh lớp 6 trường THCS Cao Xanh.

Lần thứ nhất vào khoảng 7 giờ sáng một ngày giữa tháng 11/2015, Viễn thấy bé H. đang chơi cùng cháu gái mình nên gọi bé vào nhà, đưa vào phòng ngủ rồi giở trò đồi bại. Sau đó, Viễn cho bé H. 50.000 đồng và dặn không được tiết lộ chuyện này.

Theo bản cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng thời gian từ tháng 11/2015 đến tháng 2/2016, bị cáo Vũ Xuân Viễn đã 4 lần dụ dỗ, cưỡng ép, giao cấu với bé H.

Lần thứ 2 vào đầu tháng 12/2015, khi bé H. đang đi học về thì gặp Viễn đang vác củi. Gã đồi bại liền kéo bé H. lên đồi và tiếp tục thực hiện hành vi thú tính. Lần này Viễn cũng cho nạn nhân 50.000 đồng và đe dọa không được kể cho ai. Sau lần này, H. đã kể cho một bạn cùng lớp tên Trang biết.

Lần thứ 3 vào khoảng đầu 2/2016, bé H. đang ở nhà một mình thì Viễn mò tới. Tuy nhiên bé gái chạy vào trong phòng, trùm kín chăn không để Viễn tiếp cận. Khi tên yêu râu xanh chạy lại kéo chăn, tốc váy lên, bé H. đẩy ra và đạp mạnh vào bụng nên Viễn không thể làm gì. Lần này, Viễn cho bé H. 20.000 đồng.

Lần thứ 4 vào khoảng cuối tháng 2/2016, Viễn tìm tới nhà vì biết bé H. đang ở một mình. Viễn đẩy bé gái lên giường và cưỡng hiếp mặc nạn nhân chống trả quyết liệt. Lần này, Viễn cho bé H. 100.000 đồng.

Sự việc chỉ vỡ lở khi người bạn cùng lớp kia kể với một số người bán hàng trước cổng trường. Cuối cùng sự việc đến tai một số giáo viên của Trường THCS Cao Xanh.

Bị cáo một mực chối tội và thách thức "Tử hình cũng được!"

Sau khi nghe đại diện VKS đọc bản cáo trạng, bị cáo Vũ Xuân Viễn cho rằng: "Bản cáo trạng này hoàn toàn sai sự thật". Bị cáo lý giải, trong khoảng tháng 2/2016 có đến nhà bé H. 3 lần. Lần thứ nhất đến thu tiền quỹ sinh hoạt tổ, lần thứ 2 thu tiền vệ sinh môi trường, lần thứ 3 tới thì bé H. đề nghị mượn Viễn 100.000 đồng. Viễn cho H. mượn tiền và chỉ xoa đầu bé vì nghĩ người lớn xoa đầu trẻ con là chuyện bình thường.

Tuy nhiên, bé H. đã cho lời khai trái ngược hoàn toàn với Viễn. H. nói rõ bị Viễn cưỡng ép, dụ dỗ quan hệ tình dục 4 lần. "Lần thứ nhất trong tháng 11.2015, khi cháu đi mua đồ ăn sáng cho em về qua nhà ông Viễn, thấy cháu gái của ông Viễn (khoảng 2 tuổi) chơi ở sân, cháu đứng ngoài cổng trêu đùa thì ông Viễn bảo vào nhà ông nhờ chút việc. Cháu chưa biết việc gì nhưng vẫn đồng ý. Sau đó, ông Viễn đẩy cháu vào giường trong buồng rồi cởi quần áo của cháu…", kể tới đây H. khóc nức nở nên được chủ tọa cho về chỗ ngồi, không cần khai thêm chi tiết sự việc trước tòa nữa.

Suốt phiên tòa, bị cáo Viễn một mực chối tội dù đã được cả vị chủ tọa và luật sư bào chữa khuyên nên nhận sai để hưởng sự khoan hồng. Cuối phần xét hỏi, bị cáo Viễn bất ngờ hét lớn: "Tòa muốn xử thế nào thì xử, tử hình cũng được!" và bỏ vành móng ngựa về chỗ ngồi. Khi được nhắc nhở, Viễn gắt lên: "Tòa muốn xét điều gì thì xét, đừng hỏi tôi làm gì nữa".

Bị cáo 62 tuổi lĩnh án 13 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em - Ảnh: Dân Việt

Bản án 13 năm tù cho yêu râu xanh

Ngoài các căn cứ trên, VKSND còn đưa ra đoạn băng ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện giữa gia đình nạn nhân và vợ con ông Viễn. Theo đó, ông Viễn đã thừa nhận nhiều lần ôm, sờ mó và quan hệ tình dục với bé H. Bà Lý (vợ ông Viễn) cùng con gái là chị Lan đã đến nhà gặp mẹ bé H. xin lỗi, đề nghị hòa giải để không truy tố trước pháp luật với Viễn. Diễn biến cuộc nói chuyện đã được mẹ nạn nhân ghi âm lại và nộp cho cơ quan điều tra. Khi nghe đến đây, bị cáo chỉ cúi đầu im lặng.

Sau phần tranh tụng căng thẳng, Chủ tọa phiên tòa đưa ra kết luận: Căn cứ vào kết quả khám nghiệm, xác định hiện trường, giám định pháp y về tình dục, bị cáo Vũ Xuân Viễn đã phạm vào tội Hiếp dâm trẻ em. Tòa tuyên phạt bị cáo 13 năm tù giam và bồi thường thiệt hại cho người bị hại là 40 triệu đồng.