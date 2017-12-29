Cụ ông 81 tuổi xâm hại bé 16 tháng đến rách màng trinh: Lãnh 4 năm rưỡi tù

Xã hội 29/12/2017 13:40

Tại phiên tòa, bị cáo Kim thừa nhận dùng ngón tay tác động vào vùng kín của bé gái 16 tháng tuổi dẫn đến rách màng trinh, chảy máu.

Hôm qua (28/12), Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) đã đưa ra xét xử và tuyên án 4 năm rưỡi tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Kim (81 tuổi, ngụ thị trấn Ba Chẽ) về tội Dâm ô trẻ em. 

Cụ ông 81 tuổi xâm hại bé 16 tháng đến rách màng trinh: Lãnh 4 năm rưỡi tù - Ảnh 1
Bị cáo Nguyễn Văn Kim tại tòa - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo bản cáo trạng, khoảng 7 giờ sáng ngày 28/8/2017, chị Lý Thị D. đưa con gái 16 tháng tuổi (bé H.) sang gửi bà Vũ Thị Xuân (SN 1960, hàng xóm) trông hộ. Một lúc sau, bà Xuân đi chợ nên nhờ chồng là Nguyễn Văn Kim trông bé H.

Lúc này, bị cáo nổi thú tính, dùng ngón tay xâm hại vùng kín bé gái dẫn đến chảy máu. Nghe tiếng con khóc ré lên bên nhà hàng xóm, chị D. chạy sang xem thì thấy ông Kim đang cầm trên tay chiếc quần của con gái mình. Bé H. nằm trên giường tím tái, khóc nấc lên và vùng kín có dấu hiệu bị xâm hại tình dục.

Quá sợ hãi, chị D. vội gọi chồng là anh T. đang đi làm thuê ở gần đó về đưa con đi cấp cứu. Do tình trạng của bé H. nguy hiểm nên nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh điều trị.

Sau đó, chị D. đã trình báo sự việc lên Công an huyện Ba Chẽ. Căn cứ vào kết quả giám định và quá trình điều tra, ngày 11/9/2017, cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Kim về hành vi Dâm ô với trẻ em.

Tại phiên tòa, bị cáo Kim thừa nhận dùng ngón tay tác động vào vùng kín của bé gái 16 tháng tuổi dẫn đến chảy máu. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ việc, Hội đồng xét xử quyết định tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Kim 4 năm rưỡi tù về tội "Dâm ô với trẻ em", đồng thời gia đình bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 48 triệu đồng.

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