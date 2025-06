Dự báo thời tiết hôm nay (30/6/2025): Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, Trung Bộ nắng nóng

Theo thông tin từ báo Dân trí, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm 29/6 đến tối 1/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Khu vực Trung Bộ ngày 30/6 trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày 1-2/7 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày 30/6 trời nắng, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 1-2/7 có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm/24h, cục bộ có nơi trên 70mm/24h (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).