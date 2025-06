Dự báo thời tiết ngày mai (30/6/2025): Miền Bắc mưa lớn nhiều nơi, nguy cơ ngập úng

Dự báo, từ chiều tối 29/6 đến chiều tối 1/7, ở khu vực Bắc Bộ vẫn có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100mm/3h).

Theo thông tin từ báo VietNamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h ngày 29/6 có nơi trên 50mm như: Bản Sen (Quảng Ninh) 179.7mm, Cát Bà (TP Hải Phòng) 80.0mm, Bố Hạ (Bắc Giang) 54.0mm,…

Từ tối 1/7 đến chiều tối 2/7, khu vực này tiếp diễn có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ đêm 2/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần.

Ngoài ra, từ chiều tối 29-30/6, ở Thanh Hóa và Nghệ An, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).