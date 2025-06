'Nữ hoàng nội y Hong Kong' lần đầu nói về tin đồn là vợ bé của tỷ phú Lý Gia Thành

Theo HK01, Lý Gia Thành còn từng bị đồn mua biệt thự sang, siêu xe, dạy Châu Tú Na đầu tư chứng khoán.

Với tin sinh con, Châu Tú Na giải thích: "Chẳng phải đóng phim thì sẽ như vậy sao. Tôi phải mất vài tháng để quay một bộ phim. Mỗi năm tôi đóng 2-3 tác phẩm, và không phải phim nào cũng được phát hành ngay sau khi quay phim". Nữ diễn viên chia sẻ cô có lịch làm việc bận rộn, biến mất để đầu tư vào diễn xuất.

Cô thừa nhận, mối quan hệ duy nhất từ trước tới giờ cô công khai là tình yêu kéo dài 6 năm với nhà tạo mẫu tóc Chen Weicheng và hai người đã chia tay vào năm 2013. Tự nhận mình là "kẻ si tình", Châu Tú Na cho biết trong mối quan hệ, cô luôn toàn tâm toàn ý, cố gắng hòa nhập với nửa kia nhưng rồi luôn cảm thấy không phù hợp, cuối cùng chọn sống một mình.

Châu Tú Na (Chrissie Chau) sinh năm 1985, là diễn viên và người mẫu nổi tiếng Hong Kong. Cô từng được gọi là nữ hoàng nội y sau khi ra mắt nhiều bộ ảnh nóng bỏng, quyến rũ.

Châu Tú Na gia nhập làng giải trí với tư cách là người mẫu vào năm 2005 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng vì vẻ ngoài tươi tắn và thân hình nóng bỏng. Sau đó, cô bắt đầu tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, đóng vai chính trong nhiều bộ phim như All's Well, Ends Well 2020 và The Leakers. Mặc dù được gắn mác "gợi cảm", cô dần thoát khỏi cái danh này qua từng tác phẩm và thể hiện khả năng diễn xuất đa dạng.