Vụ sữa HIUP giả: Phong tỏa tài sản Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding để phục vụ điều tra 

Theo văn bản, trước đó, vào ngày 13/6, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận được văn bản của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản liên quan đến ông La Khắc Minh (trú tại thôn Ngọc Tích, xã Đông Thanh, TP Thanh Hóa).

Việc rà soát bao gồm bất động sản, tài sản gắn liền với đất, cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và vốn góp tại doanh nghiệp. Các đơn vị cần tạm dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng tài sản (nếu có) và cung cấp kịp thời thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

La Khắc Minh là Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding liên quan tới vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" mà Bộ Công an đang điều tra.

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, chiều 19/6, Bộ Công an cho biết sau khi tiến hành điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ dấu hiệu phạm tội của các nghi phạm có liên quan tại Công ty cổ phần Z Holding (trụ sở chính tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và các cơ quan, tổ chức có liên quan, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với:

Kết quả điều tra đến nay xác định "sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" là giả. Ảnh: VTV.vn

Hoàng Quang Thịnh - tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Z Holding; La Khắc Minh - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Z Holding; Nguyễn Văn Minh, phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Z Holding về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 điều 221 và khoản 3 điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trần Hải Bình - phó tổng giám đốc tài chính Công ty cổ phần Z Holding; Hoàng Thị Hiền - trưởng ban kế toán Công ty cổ phần Z Holding; Nguyễn Quốc Vương - trưởng ban tài chính Công ty cổ phần Z Holding về tội "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Lê Văn Duyên - kinh doanh tự do; Nguyễn Thị Thu Hiền - giám đốc Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made; Phạm Duy Tân - nguyên giám đốc Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 điều 193 Bộ luật Hình sự.

Trần Xuân Chiến, giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama về tội "buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 điều 193 Bộ luật Hình sự.