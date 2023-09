Vì nghĩ là chỗ hàng xóm thân thiết nên chị D. thỉnh thoảng vẫn gửi con gái thứ hai là bé H.G.H. (sinh tháng 6/2016) sang cho bà X. chăm sóc giúp.

Sáng 28/8/2017, ngày xảy ra sự việc đau lòng, cũng vậy. Vì bận rộn việc nhà, chị D. bế bé H. sang nhà hàng xóm gửi. Nhưng vì bà X. phải ra ngoài nên đã nhờ chồng là ông Nguyễn Văn K. (81 tuổi) trông giúp.

Gửi con một lúc lâu, chị D. bất ngờ nghe thấy tiếng khóc thét nên liền vội vã chạy sang nhà hàng xóm xem. Khi đến nơi, người mẹ như chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông K. đang cầm chiếc quần của bé H., người bé gái thì tím tái, khóc không thành tiếng và máu chảy ồ ạt từ vùng kín.

Tinh thần hoảng loạn, chị D. vội gọi chồng là anh Hoàng Văn T. về đưa con gái đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Ba Chẽ. Trước tình trạng vô cùng nguy hiểm của cháu bé, bác sĩ nhanh chóng chuyển bệnh nhi lên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Bệnh viện Sản nhi cho biết, khi được đưa đến cấp cứu, tình trạng bé H. vô cùng nguy kịch khi máu vùng kín chảy nhiều, âm đạo bị rách nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khâu vết rách cho bé.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của đối tượng Nguyễn Văn K. lên Công an huyện Ba Chẽ. Ngày 31/8/2017, Công an huyện Ba Chẽ đưa quyết định khởi tố vụ án. Ngày 11/9/2017, đơn vị này tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn K. vì hành vi Dâm ô trẻ em.

Giọt nước mắt lặng lẽ của người cha

Dù sự việc đang được cơ quan chức năng xử lý, nhưng kể từ ngày xảy ra sự việc đau lòng, gia đình chị D. chưa có ngày nào ngủ yên giấc.

Chị D. chia sẻ, tình hình con gái tuy đã ổn hơn nhưng khi gặp người lạ thì bé lập tức khóc thét lên.

“Nhìn con máu chảy không cầm được và phải phẫu thuật khâu tới 4 – 5 mũi tại vùng kín, rồi nhìn con bé gầy gò, xanh xao nằm ngủ trên giường bệnh, tôi thấy mình như đứt từng khúc ruột. Tôi tự trách mình, giá như tôi không gửi con bên nhà họ thì con tôi đã không đau đớn như thế này” - người mẹ đầy day dứt, khóc nghẹn chia sẻ.

Cha của bé H., anh Hoàng Văn T., lặng lẽ ngồi bên góc nhà, ban đầu khá bình tĩnh nhưng đến lúc thấy vợ khóc nghẹn, anh cũng bật khóc nói: “Tôi chưa bao giờ làm điều gì ác độc mà sao họ nỡ làm thế với con gái tôi, quá tàn nhẫn, quá độc ác…”.

Nói dứt câu, anh T. bỏ chạy ra sau nhà ngồi khóc một mình.

Hiện giờ, gia đình bé H. lẫn bà con lối xóm đều mong cơ quan chức năng nhanh chóng giải quyết vụ việc và đưa ra hình phạt thích đáng cho ông Nguyễn Văn K., người giở trò đồi bại với bé gái chỉ mới 15 tháng tuổi.