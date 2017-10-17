Cuộc đời cay đắng của bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai: Cha bỏ theo bồ nhí từ nhỏ, sợ con sinh ra không có bố

Xã hội 17/10/2017 11:41

Cha bỏ đi theo bồ nhí từ lúc N. được sinh ra nên hơn 13 năm nay, em không hề biết mặt ông. Nay em lại bị cưỡng hiếp đến mang thai, không ai biết tương lai của hai mẹ con sẽ đi về đâu.

Theo lời kể của chị Đ.N.C., 41 tuổi, trú tại thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, (Kiên Giang), mẹ ruột của bé N. thì kể từ lúc chị sinh con, người chồng đã bỏ đi. Chị phải một mình cố gắng nuôi con gái nhỏ và bố mẹ già bằng nghề buôn bán tạp hóa.

Cuộc đời cay đắng của bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai: Cha bỏ theo bồ nhí từ nhỏ, sợ con sinh ra không có bố - Ảnh 1
Chị C. đau đớn kể lại việc con gái bị hàng xóm hiếp dâm - Ảnh: Thời đại

Đầu tháng 5/2017, vì được nghỉ hè nên chị cho con gái lên TP.HCM chơi với dì ruột là chị CH., trú tại xã Trung An, huyện Củ Chi. Đến ngày 14/5, trong lúc bé N. ở nhà một mình thì bị D.M.T (28 tuổi), vừa là đồng hương vừa là hàng xóm chung dãy trọ cầm dao đe dọa cưỡng hiếp.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, gã T. bỏ về phòng của mình và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Vì bị đe dọa nên cô bé không dám kể lại chuyện này với dì, sau đó về quê để tiếp tục học lớp 9. Trong tiết học thể dục, bé N. ngất xỉu được đưa vào bệnh viện cấp cứu thì phát hiện em đã mang thai hơn 17 tuần.

Cuộc đời cay đắng của bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai: Cha bỏ theo bồ nhí từ nhỏ, sợ con sinh ra không có bố - Ảnh 2
Hiện 14 tuổi, N. đã mang thai và chuẩn bị làm mẹ - Ảnh: Thời đại

Trong cuộc gặp gỡ với phóng viên Thời Đại, chị C. nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi thấy con bé yếu ớt, mặt mày xanh xao, hay nôn ói nhưng cứ nghĩ con bé sức khỏe yếu chứ đâu nghĩ nó đã có thai. Tôi chết đứng khi bác sĩ thông báo cháu đã mang thai tháng thứ 4, con bé còn quá nhỏ lại phải làm mẹ, tôi chỉ biết ôm con vào lòng mà khóc nức nở”.

Chị C. nói thêm: “Nó chào đời có biết mặt cha nó là ai đâu, ổng bỏ đi theo vợ bé rồi. Con N. lớn lên đã thiếu thốn tình thương của gia đình, giờ lại mang thai. Không biết tương lai nó sẽ đi về đâu. Nó đã không có cha, giờ con nó cũng vậy, tôi đau đớn lắm”.

Cuộc đời cay đắng của bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai: Cha bỏ theo bồ nhí từ nhỏ, sợ con sinh ra không có bố - Ảnh 3
Trong giờ học thể dục, N. ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu, tại đây các bác sĩ thông báo em mang thai được 17 tuần - Ảnh: Thời đại

Dù đang phải trải qua những tháng ngày u tối nhất của cuộc đời nhưng cô bé vẫn chưa nhận thức được những chuyện mình sắp phải đối mặt. N. chỉ cảm thấy buồn vì phải nghỉ học, nhớ bạn bè, thầy cô. Em nói: “Em thích đi học lắm nhưng giờ phải nghỉ ở nhà, không biết bạn bè có ai nhớ em không. Em ước sau này mình trở thành nữ công an tài giỏi để bảo vệ yên bình cho đất nước”.

Sau khi hay tin con gái bị xâm hại, chị C. đã gọi T. về quê để làm rõ vụ việc. Người thanh niên này đã thừa nhận việc mình hiếp dâm bé N. và nói rằng nếu xét nghiệm ADN đúng là con mình thì sẽ tổ chức làm đám cưới, chăm sóc cho hai mẹ con N. suốt đời.

Cuộc đời cay đắng của bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm đến mang thai: Cha bỏ theo bồ nhí từ nhỏ, sợ con sinh ra không có bố - Ảnh 4
Gia đình chị C. đã gửi đơn tố cáo đến Công an huyện Củ Chi để tiếp tục giải quyết sự việc - Ảnh: Thời đại

Trước hành vi đồi bại của T., chị Ch. đã làm đơn tố cáo. Công an huyện Củ Chi cho biết đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ phía Công an xã Trung An và đang tiến hành điều tra làm rõ. Trước đó tại Công an xã Trung An, T. đã khai nhận hành vi hiếp dâm của mình đối với bé N., cam kết sẽ bồi thường cho gia đình 80 triệu đồng và nhận chăm sóc hai mẹ con N.

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