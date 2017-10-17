Sạt lở đất ở Thanh Hóa: Thiếu phụ trẻ khóc ngất khi chồng và con gái 2 tuổi tử vong

Xã hội 17/10/2017 11:32

Sau trận lở đất kinh hoàng dưới chân núi Chiềng, thiếu phụ trẻ trở thành quả phụ khi chồng và con gái 2 tuổi bị nhà đổ sập gây tử vong.

Buổi tối định mệnh

Vụ sạt lở đất xảy ra tại bản Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vào đêm 11/10 đã khiến 3 người tử vong, 5 ngôi nhà dưới chân núi tan hoang, đổ nát. 2 trong số 3 nạn nhân là anh Vi Văn Chiến (28 tuổi) và con gái Linh Đan chỉ mới 2 tuổi.

Sạt lở đất ở Thanh Hóa: Thiếu phụ trẻ khóc ngất khi chồng và con gái 2 tuổi tử vong - Ảnh 1
Sau trận lở đất, 5 ngôi nhà dưới chân núi Chiềng trở thành đống đổ nát - Ảnh: Internet

Gần một tuần trôi qua nhưng nỗi đau mất chồng, mất con vẫn còn xé nát tâm can người thiếu phụ trẻ Vi Thị Hiền (22 tuổi). Chỉ trong một khoảnh khắc, chị trở thành quả phụ khi chồng và con gái không kịp chạy khỏi trận sạt lở kinh hoàng.

Ngồi bần thần bên góc nhà vắng, cố gắng trấn tỉnh, chị kể lại sự việc với PV báo Giao Thông:  “Buổi chiều hôm đó, anh ấy vẫn cùng bà con chung tay chống lũ, đêm về khi hai vợ chồng cùng con đang nằm ngủ thì nghe tiếng động lớn từ vách núi sau nhà. Chỉ trong tích tắc, khi vừa nắm tay nhau chạy ra ngoài thì đất trên núi đã ập xuống, anh ấy đứng ở phía sau tuột tay khỏi tôi, ngoảnh lại phía sau chỉ còn một đống đất đổ nát rồi tôi ngất lịm lúc nào không hay”.

Sạt lở đất ở Thanh Hóa: Thiếu phụ trẻ khóc ngất khi chồng và con gái 2 tuổi tử vong - Ảnh 2
Ngôi nhà chị Vi Thị Hiền đổ sập đã đè 2 cha con anh Chiến tử vong - Ảnh: Internet

Vào cái đêm định mệnh đó, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng vang lớn, một vách núi Chiềng bị sạt lở kinh hoàng nên la hét nhau tháo chạy. Mãi không thấy nhà anh Chiến chị Hiền ra, mọi người chạy vào thì thấy chị Hiền nằm bất động. Anh Chiến và cháu Linh Đan bị vùi sâu trong đống đất đá và đã tử vong.

Khi tỉnh dậy, biết tin chồng con đã tử nạn sau khi nhà sập, chị Hiền khóc ngất.

Sao ông trời nỡ đối xử với tôi như vậy, anh ơi, con ơi đừng bỏ em lại một mình như vậy”, chị Hiền nói trong nước mắt khi nhớ lại bi kịch thắt lòng.

Nỗi đau người ở lại

Không khí tang thương, u buồn vẫn bao trùm bản Chiềng sau trận mưa lũ kinh hoàng lịch sử. Người người, nhà nhà nhìn đống đổ nát, chỉ biết rơi nước mắt. Đau xót hơn, dân bản phải tiễn đưa chàng thanh niên hiền lành, tốt bụng Vi Văn Chiến cùng bé Linh Đan.

Bà Vi Thị Khuyên (62 tuổi) nghe tin nhà đổ sập liền đón xe từ nhà con trai lớn trong Đà Nẵng về Thanh Hóa.

“Lúc đó, cả nhà đều giấu tôi về chuyện hai cha con nó. Nghĩ cũng lâu chưa về nhà nên tiện thể bắt xe về thăm gia đình xem giúp được gì không. Ai ngờ…”, bà Khuyên nghẹn ngào kể lại.

Nhiều đêm, người mẹ già không ngủ vì nhớ con, nhớ cháu. Đau xót khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, lòng bà nghẹn đắng. Không ngờ ngày về thăm cháu, thăm con lại là ngày tiễn đưa khúc ruột của mình về nơi chín suối.

Sạt lở đất ở Thanh Hóa: Thiếu phụ trẻ khóc ngất khi chồng và con gái 2 tuổi tử vong - Ảnh 3
Bà Khuyên bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của con và cháu - Ảnh: Internet

Anh Vi Văn Chia (32 tuổi), anh trai anh Chiến, cùng sống trong bản Chiềng không khỏi bàng hoàng khi mất đi em trai và cháu ruột. Mọi người không nghĩ trận mưa lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy cho đến khi 5 ngôi nhà trong bản đổ sập, trong đó có nhà em trai anh và cướp đi người thân của anh.

Bi kịch thương tâm này đã trở thành một phần ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời người thiếu phụ mất chồng, mất con. Bạn đời ra đi, con gái cũng theo cha xuống suối vàng, còn lại một mình chống chọi với từng cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần, tương lai chị Hiền không biết đi về đâu.

Hình ảnh người quả phụ xanh xao, phờ phạc, khóc ngất từng cơn không khỏi khiến người đến thăm ám ảnh.

Sạt lở đất ở Thanh Hóa: Thiếu phụ trẻ khóc ngất khi chồng và con gái 2 tuổi tử vong - Ảnh 4
Chị Vi Thị Hiền đau đớn tột cùng khi phải chịu tang chồng con - Ảnh: Internet

Ông Hà Thành Nguyễn, chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết, để ổn định cuộc sống của những người dân bản Chiềng, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, cứu trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bước đầu, gia đình chị Hiền được hỗ trợ 3 triệu đồng để lo hậu sự. Cơ quan chức năng sẽ có phương án giúp người dân khắc phục sau trận sạt lở vừa qua.

Tìm thấy thi thể thứ 10 trong vụ sạt lở ở Hòa Bình

Tìm thấy thi thể thứ 10 trong vụ sạt lở ở Hòa Bình

Sáng 13-10, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 10 là nam giới, tại khu vực tảng đá gần một ngôi nhà của dân bị hư hỏng do sạt lở đất.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hóa sạt lở nghiêm trọng sạt lở kinh hoàng thiếu phụ mất chồng và con gái 2 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 14 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 0 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày