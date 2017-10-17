Vụ sạt lở đất xảy ra tại bản Chiềng, xã Yên Nhân, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) vào đêm 11/10 đã khiến 3 người tử vong, 5 ngôi nhà dưới chân núi tan hoang, đổ nát. 2 trong số 3 nạn nhân là anh Vi Văn Chiến (28 tuổi) và con gái Linh Đan chỉ mới 2 tuổi.

Gần một tuần trôi qua nhưng nỗi đau mất chồng, mất con vẫn còn xé nát tâm can người thiếu phụ trẻ Vi Thị Hiền (22 tuổi). Chỉ trong một khoảnh khắc, chị trở thành quả phụ khi chồng và con gái không kịp chạy khỏi trận sạt lở kinh hoàng.

Ngồi bần thần bên góc nhà vắng, cố gắng trấn tỉnh, chị kể lại sự việc với PV báo Giao Thông: “Buổi chiều hôm đó, anh ấy vẫn cùng bà con chung tay chống lũ, đêm về khi hai vợ chồng cùng con đang nằm ngủ thì nghe tiếng động lớn từ vách núi sau nhà. Chỉ trong tích tắc, khi vừa nắm tay nhau chạy ra ngoài thì đất trên núi đã ập xuống, anh ấy đứng ở phía sau tuột tay khỏi tôi, ngoảnh lại phía sau chỉ còn một đống đất đổ nát rồi tôi ngất lịm lúc nào không hay”.

Vào cái đêm định mệnh đó, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng vang lớn, một vách núi Chiềng bị sạt lở kinh hoàng nên la hét nhau tháo chạy. Mãi không thấy nhà anh Chiến chị Hiền ra, mọi người chạy vào thì thấy chị Hiền nằm bất động. Anh Chiến và cháu Linh Đan bị vùi sâu trong đống đất đá và đã tử vong.

Khi tỉnh dậy, biết tin chồng con đã tử nạn sau khi nhà sập, chị Hiền khóc ngất.

“Sao ông trời nỡ đối xử với tôi như vậy, anh ơi, con ơi đừng bỏ em lại một mình như vậy”, chị Hiền nói trong nước mắt khi nhớ lại bi kịch thắt lòng.

Nỗi đau người ở lại

Không khí tang thương, u buồn vẫn bao trùm bản Chiềng sau trận mưa lũ kinh hoàng lịch sử. Người người, nhà nhà nhìn đống đổ nát, chỉ biết rơi nước mắt. Đau xót hơn, dân bản phải tiễn đưa chàng thanh niên hiền lành, tốt bụng Vi Văn Chiến cùng bé Linh Đan.

Bà Vi Thị Khuyên (62 tuổi) nghe tin nhà đổ sập liền đón xe từ nhà con trai lớn trong Đà Nẵng về Thanh Hóa.

“Lúc đó, cả nhà đều giấu tôi về chuyện hai cha con nó. Nghĩ cũng lâu chưa về nhà nên tiện thể bắt xe về thăm gia đình xem giúp được gì không. Ai ngờ…”, bà Khuyên nghẹn ngào kể lại.

Nhiều đêm, người mẹ già không ngủ vì nhớ con, nhớ cháu. Đau xót khi người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, lòng bà nghẹn đắng. Không ngờ ngày về thăm cháu, thăm con lại là ngày tiễn đưa khúc ruột của mình về nơi chín suối.

Anh Vi Văn Chia (32 tuổi), anh trai anh Chiến, cùng sống trong bản Chiềng không khỏi bàng hoàng khi mất đi em trai và cháu ruột. Mọi người không nghĩ trận mưa lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy cho đến khi 5 ngôi nhà trong bản đổ sập, trong đó có nhà em trai anh và cướp đi người thân của anh.

Bi kịch thương tâm này đã trở thành một phần ký ức đau buồn nhất trong cuộc đời người thiếu phụ mất chồng, mất con. Bạn đời ra đi, con gái cũng theo cha xuống suối vàng, còn lại một mình chống chọi với từng cơn đau cả thể xác lẫn tinh thần, tương lai chị Hiền không biết đi về đâu.

Hình ảnh người quả phụ xanh xao, phờ phạc, khóc ngất từng cơn không khỏi khiến người đến thăm ám ảnh.

Ông Hà Thành Nguyễn, chủ tịch UBND xã Yên Nhân cho biết, để ổn định cuộc sống của những người dân bản Chiềng, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, cứu trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bước đầu, gia đình chị Hiền được hỗ trợ 3 triệu đồng để lo hậu sự. Cơ quan chức năng sẽ có phương án giúp người dân khắc phục sau trận sạt lở vừa qua.