Trộm chó, bị người dân đánh tử vong: Vợ thất thần, khóc ngất khi nghe tin chồng bị bắt

Xã hội 17/10/2017 10:25

"Anh Thức là người hiền lành, đánh người trộm chó chỉ để phòng thân, nhưng không ngờ sự việc lại ra nông nổi này" – chị Nguyễn Thị Xuyến kể về chồng, nghi phạm đang bị công an tạm giữ vì đánh chết kẻ trộm chó.

Liên quan đến vụ việc Nguyễn Ngọc Ban (28 tuổi) trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên (TP.Hà Nội), nghi can bắt trộm 5 con chó bị người dân vây đánh đến tử vong, Công an huyện Phú Xuyên đang tạm giữ hai nghi phạm là Nguyễn Văn Thức và Hoàng Văn Tài (cùng trú tại xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên) để điều tra, làm rõ.

Trộm chó, bị người dân đánh tử vong: Vợ thất thần, khóc ngất khi nghe tin chồng bị bắt - Ảnh 1
Nơi nghi can trộm chó bị đánh tử vong - Ảnh: Internet

Năm ngày sau khi xảy ra vụ việc, người dân xã Hồng Thái vẫn chưa hết xôn xao khi biết tin anh Thức và anh Tài bị công an tạm giữ vì đánh chết người.

“Ở địa phương, cả hai anh ấy rất chịu khó làm ăn. Họ ở trong làng nhưng thuê ra ngoài cánh đồng làm nông trại, quanh năm bám con gà, con vịt, ao cá, hiền thành chân chất lắm” - bà N., một người dân ở xã Hồng Thái, chia sẻ.

Nghe tin chồng bị công an triệu tập vì tình nghi liên quan đến cái chết của tên trộm chó, chị Nguyễn Thị Xuyến (42 tuổi) ngồi một góc trong lán trại liên tục khóc.

Trò chuyện với PV Gia Đình & Xã Hội, chị Xuyến cho biết chồng mình vốn là người chân chất, thật thà, chưa từng gây sự với ai trong xóm. Chiều 15/10, chứng kiến cảnh công an giải anh Nguyễn Văn Thức và Hoàng Văn Tài dựng lại hiện trường, chị chỉ biết khóc.

“Chồng tôi về chớp nhoáng sau đó được công an dẫn đi, anh ấy chỉ nói rằng trộm chó tấn công trước nên anh phòng thân thôi. Rồi anh ấy dặn tôi ở nhà trông nom con cái, công việc…” - chị Xuyến nghẹn ngào.

Trộm chó, bị người dân đánh tử vong: Vợ thất thần, khóc ngất khi nghe tin chồng bị bắt - Ảnh 2
Lán trại lụp xụp, nơi gia đình anh Thức và chị Xuyến sinh sống - Ảnh: Internet

Nói về hoàn cảnh gia đình, chị Xuyến bọc bạch: “Anh vốn khổ từ nhỏ, đến lúc vợ chồng lấy nhau vẫn khổ, nhưng rồi vì các con vợ chồng bảo nhau ra ngoài thuê đất làm trại chăn nuôi. Kinh tế gia đình đang lúc khó khăn giờ lại xảy ra cơ sự này”.

Trộm chó, bị người dân đánh tử vong: Vợ thất thần, khóc ngất khi nghe tin chồng bị bắt - Ảnh 3
Nghe tin chồng bị tạm giữ điều tra về cái chết của người trộm chó chị Xuyên chỉ biết khóc - Ảnh: Internet

Ông Lê Văn Ấm - Chủ tịch xã Hồng Thái cho biết, anh Thức là người làm ruộng, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khi nghe thấy tin có trộm chó thì chạy theo truy đuổi, do nghi can trộm chó dùng hung khí chém trả nên mới dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Trước đó, trưa 12/10, Lê Văn Hòa và Nguyễn Ngọc Ban rủ nhau đi trộm chó ở thôn Duyên Trang, xã Hồng Thái, huyện Phú Xuyên (TP.Hà Nội).

Trong lúc trộm chó, hai đối tượng bị người dân phát hiện và đuổi đánh khiến Nguyễn Ngọc Ban tử vong, Lê Văn Hòa thì may mắn trốn thoát. Sau đó, Hòa đã đến UBND xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên trình báo toàn bộ sự việc.

Đến hiện trường, cơ quan điều tra thu thập được 1 súng điện tự chế, 1 bao tải gồm 4 con chó và xe máy của hai đối tượng Ban và Hòa sử dụng.

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